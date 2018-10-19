"Дайте мальчишкам шанс". Как суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО

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Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, арестованных по обвинению в хулиганстве и побоях.

Обвинения футболистам были предъявлены накануне. Как пояснили в управлении МВД по Москве, Мамаеву и Кокорину вменяют один эпизод по статье о хулиганстве и два по статье о побоях.

"Сберечь профессионального игрока"

В суде защита Мамаева напомнила, что он отрицает причастность к эпизоду, который был квалифицирован как хулиганство, и 15 октября подала ходатайство о прекращении дела о хулиганстве в отношении футболиста.

Защита Мамаева настаивает, что он раскаялся в совершенных действиях. Адвокат футболиста попросил назначить ему такую меру пресечения, которая позволит выполнять ему условия контракта с "Краснодаром". Кроме того, защита считает его непричастным к хулиганству.

По словам адвокатов, содержание Мамаева в СИЗО невозможно, потому что это плохо скажется на его физической форме и может привести к тому, что тот больше не сможет выступать в профессиональном спорте. В связи с этим они попросили перевести футболиста под домашний арест.

Защита отметила, что у Мамаева на иждивении малолетние дети, а под домашний арест его можно заключить в краснодарской квартире его жены, которая против этого не возражает. Адвокат также сообщил, что в распоряжение следствия передали загранпаспорта Мамаева, так что скрыться он не сможет.

В заключение адвокат попросил сберечь для российского футбола профессионального игрока, добавив, что эффективный урок был уже преподнесен. Спортивные журналисты в зале засмеялись.

Мамаев участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО. Он заявил, что полностью поддерживает позицию адвоката. Он повторил, что не принимал участие в хулиганских действиях, но признал вину в побоях и извинился перед потерпевшими, болельщиками и коллегами.

Следствие же выступало за дальнейшее содержание Мамаева под стражей. В итоге суд согласился с позицией следствия и отклонил жалобу на арест. После оглашения решения связь с СИЗО выключили не сразу и было слышно, как Мамаев говорит конвою, что и не ожидал иного исхода.

"Раскаяние трудом и спортивной активностью"

Ходатайство с просьбой изменить меру пресечения Кокорину и его характеристику в суд отправил лично президент "Зенита" Сергей Фурсенко. В нем говорилось, что нападающий входит в число лучших футболистов в России и раньше в таком поведении замечен не был.

Характеристика от Фурсенко заняла три листа. В ней перечислены все заслуги Кокорина, в том числе заработанные пенальти на Евро-2012 и тот факт, что он автор самого быстрого года в истории России.

Фурсенко также скрупулезно описал все заслуги Кокорина перед детско-юношеским футболом и заявил, что "Зениту" без этого футболиста будет очень трудно.

Помимо Фурсенко характеристику Кокорину дал и главный тренер "Зенита" Сергей Семак. И он, и Фурсенко заявили, что готовы способствовать соблюдению Кокориным любых запретов и ограничений. При этом они отметили, что клуб считает действия игрока постыдными и заслуживающими осуждения.

Также в суд поступили личные письма от Семака и игроков "Зенита". В них говорится, что Семак пользуется у Кокорина авторитетом, так что тренер сможет проследить за тем, чтобы игрок выполнял все ограничения суда, если его отпустят из СИЗО.

Игроки "Зенита" характеризуют Кокорина как "доброго и дисциплинированного товарища" и обещают, что помогут ему "продемонстрировать раскаяние трудом и спортивной активностью".

"Не оправдывая поступок товарища, обращаем внимание на то, что такое поведение не свойственно нашему товарищу. Он всегда отдавал себя всего как на тренировках, так и в официальных матчах. Если он будет в СИЗО - российский футбол лишится одного из самых ярких нападающих", - говорится в письме.

Когда судья начала объявлять состав команды "Зенит", которая подписала характеристику, в зале начались смешки. "Артем Дзюба, Юрий Лодыгин, Игорь..." - запнулась судья. "Смольников", - подсказал ей Кокорин, который, как и Мамаев, принимал участие в заседании по видеосвязи.

"Оступившихся футболистов еще недавно любили тысячи поклонников футбола. Происходит манипуляция общественным сознанием. Но разве может суд подвергаться манипуляции? Конечно нет! У него есть авторитет и независимость", - настаивал адвокат игрока Олег Попов.

"Кокорин - кумир молодых людей, у него армия поклонников. Мы что, будем говорить, что за сборную России играют хулиганы?! - сказала второй адвокат футболиста Татьяна Стукалова. - У мальчишек должен быть шанс на исправление".

Сам Кокорин обратил внимание на то, что неоднократно извинился перед потерпевшими, полностью осознает вину и раскаивается. "Я понимаю, что это недостойный поступок для спортсмена и человека. Эта ошибка стала для меня уроком на всю мою жизнь. Я не опасный преступник, чтобы находится за решеткой", - сказал он.

Мать Кокорина официально заявила, что готова внести залог в 10 миллионов рублей. По ее словам, эти деньги есть на ее счете. Тем не менее суд отклонил жалобу на арест Кокорина.

Домашний ребенок вступился за брата

Также под стражей оставили младшего брата Александра Кокорина - 19-летнего Кирилла. Его адвокат также обращал внимание на эпизод, связанный с хулиганством. Он произошел в кафе "Кофемания" - компания, в которой были Мамаев и братья Кокорины, побила двух человек.

"Для хулиганства они должны были действовать беспричинно, из желания нарушить общественный порядок. Но были некие диалоги. И все свидетели говорят, что прозвучали оскорбления, в результате которых завязался конфликт", - заявил адвокат.

Он добавил, что у всех мужчин бывают споры, переходящие в рукоприкладство. "Всех тогда надо задержать?" - задался вопросом адвокат.

По его словам, Кирилл Кокорин не агрессивен, не ведет ночной образ жизни, а в случае с дракой просто вступился за старшего брата, которого оскорбляли. Адвокат вспомнил историю и из своей жизни, когда ему тоже приходилось вступаться за брата.

"Мне это знакомо. У меня трясутся руки, когда моего брата обижают", - сказал защитник.

В итоге он попросил изменить Кириллу Кокорину меру пресечения, отметив, что у его подзащитного есть дом и родители, так что в случае домашнего ареста обеспечить его изоляцию будет нетрудно. Тем не менее суд отказался отпускать обвиняемого из-под стражи.

В случае с младшим сыном мать Кокорина не предлагала внести залог, что привлекло внимание многих СМИ. Однако адвокаты заявили, что хотели действовать поэтапно и сначала добиться освобождения Александра, а затем - Кирилла.

"Особый цинизм"

Кокорин и Мамаев были арестованы Тверским судом Москвы 11 октября. Суд согласился с доводами обвинения о том, что футболисты продемонстрировали "особый цинизм" и "пренебрежение к нормам поведения".

По данным следствия, 8 октября, отмечая десятилетие дружбы, Кокорин и Мамаев избили водителя Виктора Соловчука рядом с гостиницей "Пекин", а примерно час спустя - главу департамента минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина в кафе на Большой Никитской.

В показаниях Пака, зачитанных на суде, говорится, что футболисты при этом издевательски высказывались о его национальности и "обращались [к нему] именем корейского певца комического толка".

В обеих драках участвовали и другие люди из компании футболистов, в том числе младший брат Кокорина Кирилл. Он также был арестован судом на два месяца.

Кокорин - нападающий "Зенита", а Мамаев - полузащитник "Краснодара". Оба футбольных клуба подтвердили, что их игроки участвовали в драках и пообещали их наказать. В частности, "Краснодар" заявил о намерении расторгнуть контракт с Мамаевым.