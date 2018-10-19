Керчь прощается с жертвами стрельбы в колледже

Правообладатель иллюстрации Maxim Grogoryev/TASS Image caption В Керчи прощаются с погибшими

В Керчи прощаются с 17 жертвами стрельбы, произошедшей в политехническом колледже. Проститься с убитыми пришли сотни жителей города.

17 закрытых гробов стоят в ряд на центральной площади города. Рядом с каждым - небольшой квадратный стол, покрытый бордовой тканью. На них - фотографии погибших и цветы. Родные погибших сидят тут же на стульях. Они почти на смотрят на движущуюся мимо них колонну пришедших проститься, на людей, кладущих цветы на столы рядом с портретами их близкого.

В пятницу в Керчи действуют особые меры безопасности: ограничено движение транспорта, работают специальные службы. Центральная площадь огорожена, всех пришедших досматривают, проверяют наличие оружия, взрывоопасных предметов. Работают кинологи.

На площади из колонок играет "Lacrimosa" Моцарта. Над площадью на огромном экране - изображение горящей свечи на черном фоне и белые буквы: "Керчь 17.10.2018".

Кому-то из родственников становится нехорошо - с места, где стоят журналисты, видно, что к нему подбегает человек в спецодежде - по всей видимости, психолог.

Молчание нарушает голос в колонках: "Слово для выступления предоставляется главе республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову".

Глава Крыма был краток в своем выступлении: перепутав октябрь с апрелем, он заявил, что история Крыма теперь будет разделена на "до" и "после" трагедии.

"Что можно сказать? Сил родственникам пережить эту трагедию. Что бы мы с вами ни говорили, мы не сможем их поднять, но я уверен, что они все желали бы, чтобы близкие, родные мужественно держались и жили дальше для того, чтобы те цели, которые ставили они перед собой, были достигнуты. Надо крепиться, надо мужаться", - сказал он.

Помимо него на траурной церемонии присутствуют и другие официальные лица: председатель госсовета Крыма Владимир Константинов, глава администрации Керчи Сергей Бороздин и представитель президента России в Южном федеральном округе Сергей Степанов.

После официальных выступлений керченские имам и митрополит провели молебен в память о погибших.

"Мы живем вместо них, а потому жизнь надо ценить, не унижать ее мелкими грешками. Помните о них и хоть иногда молитесь за них богу. Поймите, молитва эта действенна и дает им отраду в нынешнем их состоянии", - завершил молитву православный митрополит. После чего прощание продолжилось.

17 погибших сегодня похоронят на старом городском кладбище. Как сказал Би-би-си директор "КерчьИнфо" Роман Котельников, журналистов не пустят на кладбище - на похоронах будут присутствовать только близкие жертв.

"Кто что мог"

17 октября 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков, вооруженный самодельным взрывным устройством и ружьем, убил 21 человека.

Очевидцы в разговоре с Би-би-си рассказывали о взрыве и стрельбе в основном корпусе колледжа. "Мальчики девчонок хватали и телом своим, можно сказать, выталкивали, помогали через забор перелазить, окна разбивали, кто что мог, то и делал. И девчонки тоже", - вспоминают очевидцы.

Про самого Рослякова известно немногое. Его знакомые утверждают, что он давно удалил все страницы в социальных сетях. Знакомый Рослякова сказал РБК, что тот "ненавидел колледж из-за злых преподов".

Сразу несколько СМИ сообщили, что буквально месяц назад Росляков получил разрешение на хранение оружия, для чего, в том числе, посещал курсы стрельбы. Однако официального подтверждения этой информации до сих пор нет.