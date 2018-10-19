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Попечители храма Святого Семейства, более известного как Саграда-Фамилия, выплатят мэрии Барселоны 36 млн евро за отсутствие разрешения на строительство в течение 136 лет. Сообщается, что эти деньги потратят на инфраструктуру вокруг собора, организацию прямого доступа из метро и благоустройство прилегающих к храму улиц.

Знаменитое на весь мир благодаря своему фантастическому облику здание по проекту архитектора Антонио Гауди признано объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, хотя его строительство до сих пор не завершено.

Строительные работы ведутся с 1882 года.

Мэр Барселоны назвала достигнутое соглашение историческим. Несмотря на свой статус и известность, до сего момента церковь технически оставалась незаконной постройкой.

Впервые с начала возведения церкви, ставшей самой популярной среди туристов достопримечательности Испании, здание получит лицензию на строительство. Обозначенная в соглашении между попечителями церкви и мэрией сумма будет выплачиваться в течение десяти лет, средства пойдут на облагораживание прилегающей к храму территории и улучшение транспортной доступности.

В обмен на это мэрия обещает урегулировать правовой статус сооружения в начале следующего года.

"После двух лет переговоров мы пришли к соглашению, которое гарантирует лицензионный платеж, безопасный доступ к памятнику и улучшение качества жизни местного населения благодаря развитию транспортной инфраструктуры и реконструкции близлежащих улиц", - написала в "Твиттере" мэр города Ада Колау.

Сообщается, что из этой суммы 22 млн евро будет направлено на улучшение транспортной доступности, 7 млн - на прямой доступ к храму из метрополитена, 4 млн - на реконструкцию прилегающих к храму улиц и 3 млн - на обустройство общественного пространства вокруг базилики.

Далее строительство храма продолжится по такой схеме: заказчик строительства подаст заявку на проведение строительных работ, а лицензию на них сможет получить в 2019 году.

Работы планируется закончить к 2026 году, к столетию смерти главного архитектора храма Антонио Гауди, погибшего под колесами трамвая в 1926 году.

Бюджет базилики, официально называющейся Искупительный храм Святого Семейства, в этом году составляет 80 млн евро, из которых 50 млн - доходы от посещения туристов, отмечает испанское издание El Pais. Ежегодно собор посещают около 4,5 млн человек.

На сайте храма подчеркивается, что базилика долгие годы существует на пожертвования. В числе его попечителей значатся восемь человек, руководит храмом архиепископ Барселоны Хуан Хосе Омелья Омелья.

В 2005 году храм вошел в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2010 году его освятил папа римский Бенедикт XVI.

Правообладатель иллюстрации ullstein bild Dtl./Getty Image caption Так храм выглядел в 1929 году, вскоре после смерти Антонио Гауди

После смерти Гауди строительство храма ощутимо замедлилось и сроки его сдачи неоднократно сдвигались. Строительные работы заметно ускорились лишь в недавние годы.

Процесс осложняется еще и тем, что Гауди редко пользовался чертежами, а многие из тех, что были им оставлены, погибли в пожаре в 1936 году.

Землю под храм купили на пожертвования прихожан в 1881 году в районе Эшампле. Первоначальный проект церкви принадлежал вовсе не Гауди, а его учителю - Франциско дель Вильяра. По его проекту, предполагалось возведение неоготической базилики в форме латинского креста.

Из-за разногласий с заказчиками дель Вильяра покинул проект в том же году, и его руководство поручили Гауди. Он занимался возведением храма 42 года - до своей смерти.