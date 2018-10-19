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Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не будет участовать в теледебатах с Алексеем Навальным. Накануне оппозиционер принял вызов Золотова на дуэль, предложив провести ее в формате дебатов на федеральном телевидении. Но глава силовой службы сказал, что приглашал его "на другое".

"Я его приглашал на другое. Поэтому мы с ним не сходимся", - сказал Золотов журналистам, комментируя приглашение Навального.

Глава Росгвардии при этом заявил, что не смотрел вчерашнее видеообращение Навального, но пообещал ответить оппозиционному политику. "Но на вопрос его я отвечу. Потом решим [в каком формате]", - сказал он (цитата по ТАСС).

Золотов также заявил, что вызывая Навального на дуэль, он приглашал его поучаствовать в "спортивном соревновании". "Меня обвиняют в том, что я его пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером. Вот после решения суда мы посмотрим, прав он или нет. После этого как раз к этому вопросу вернемся", - сказал глава Росгвардии.

"Вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызвали"

18 октября Навальный опубликова в своем канале на YouTube видеообращение к Золотову, который ранее вызвал его на дуэль. В своем видеоответе оппозиционер принял вызов главы Росгвардии.

"Вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызвали. Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала. Или второго канала. Или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом YouTube-канале", - сказал Навальный, добавив, что у Золотова есть неделя на размышление.

Оппозиционер также перечислил недвижимость, которая, по данным его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), принадлежит Золотову или его близким родственникам. и обвинил главу Росгвардии в незаконном обогащении.

"Я все равно не откажусь от своего мнения о вас. Я считаю, что вы вор. Я считаю, что вы обкрадываете и государство, и народ, и конкретно ваших коллег по Росгвардии", - сказал Навальный.

Советник Золотова Валерий Грибакин, комментируя обращение Навального, заявил ,что не смотрел его и не собирается этого делать, а также обвинил оппозиционера в "самопиаре на костях", имея в виду произошедшую 17 октября трагедию в Керчи.

"Мы сейчас заняты другими вопросами и проблемами, связанными с обеспечением дополнительной безопасности в Керчи. Вообще, считаю, это кощунственно в дни траура, когда вся страна склонила головы, когда вся страна, в том числе и бойцы Росгвардии, сдает кровь и ищет возможность оказать всяческую помощь и поддержку. Считаю, это кощунственно. Самопиар на костях - это уже последнее дело", - сказал Грибакин радиостанции "Говорит Москва".