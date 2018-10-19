Борьба с шелкопрядом и разгон облаков: как власти тратят деньги в "чрезвычайных ситуациях"

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/Tass Image caption В чрезвычайных ситуациях власти могут проводить закупки без конкурса

Правозащитная организация "Трансперенси интернешнл" проанализировала госзакупки, которые чиновники совершают под предлогом чрезвычайных ситуаций. В этом случае они могут купить товар или услугу без конкурса и в сжатые сроки. Выяснилось, что заказчики трактуют понятие "чрезвычайной ситуации" достаточно широко, что привело к ущербу в 1,7 млрд рублей (26 млн долларов).

Согласно закону "О контрактной системе", заказчики могут в исключительных случаях закупать товары и услуги не по стандартной процедуре, а ускоренно и без конкурса, то есть у единственного поставщика.

Причиной может быть чрезвычайная ситуация, например, природная или техногенная катастрофа, когда действовать надо срочно и "применение иных способов определения поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно".

"Трансперенси" проанализировала 186 "экстренных" закупок с ценой контракта больше 30 млн рублей, заключенных в 2017 году. Их общая сумма - 23,5 млрд рублей.

Больше всего денег госзаказчики экстренно потратили на строительство и ремонт дорог и зданий - две трети от этой суммы.

На следующий день после заключения контракта госзаказчик обязан составить отчет о том, почему товары и услуги закупались экстренно, и отправить его в ФАС или орган местного самоуправления, указывают исследователи.

Также срочные закупки власти делали для ликвидации последствий взрывов газа в жилых домах, борьбы с сибирским шелкопрядом, видеозаписи ЕГЭ, оформления праздника, проведения противопаводковых мероприятий и разгона облаков, говорится в докладе правозащитников.

Больше всего таких закупок - на 2,4 млрд рублей - сделало московское ГУП "Экотехпром", подведомственное департаменту городского имущества Москвы, - для работ на полигоне "Малинки". Предприятие занимается вывозом мусора.

Срочный ремонт на 9 месяцев

По подсчетам "Трансперенси", почти 80% закупок - на 18,5 млрд рублей из 23,5 млрд рублей - могли пройти в обычном режиме. Экономия в этом случае могла составить 1,7 млрд рублей, считают исследователи.

"Допустим, в конце финансового года заказчику выделены бюджетные средства, и ему необходимо срочно заключить контракт. Поэтому он прибегает к закупке в условиях ЧС. Однако недостаток времени в связи с поступлением денег в конце года не является обстоятельством непреодолимой силы", - говорится в исследовании.

"Другой пример: заказчик заключает контракт на выполнение срочных работ по устранению аварийной ситуации спустя длительное время после возникновения аварии, хотя за это время мог бы успеть провести конкурсную процедуру", - объясняют в "Трансперенси".

В обычном режиме могли вести строительные работы и в "Приморском парке победы" на Крестовском острове Санкт-Петербурга. Всего было потрачено 1,9 млрд рублей: на озеленение, освещение, благоустройство, ремонт дорог. Работы длились 19 месяцев.

В ФАС нашли в этой закупке нарушение и вынесли постановление о привлечении заказчика к административной ответственности.

В Приморском крае экстренно ремонтировали сигнализацию во Всероссийском детском центре "Океан" за 30,7 млн рублей. Заказчик указал, что необходимо срочно исполнить предписание ГУ МЧС России по Приморскому краю об устранении нарушений требований пожарной безопасности, и поэтому можно не проводить конкурс.

Но в управлении ФАС по Приморскому краю сочли, что предписание МЧС не является обстоятельством непреодолимой силы. Более того, на работы заказчик выделил 9 месяцев, что "исключает оценку данных противопожарных мероприятий как экстренных".

Кроме того, под предлогом чрезвычайной ситуации закупались работы на сумму 2,39 млрд рублей на полигоне твердых бытовых отходов "Малинки" в Новой Москве.

Комиссия правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций разрешила заказчику ГУП "Экотехпром" провести без конкурса неотложные работы, направленные на "санацию, рекреацию, благоустройство и приведение в нормативное состояние территории полигона ТБО "Малинки". Но ГУП на эти деньги не только рекультивировал полигон, но и, например, строил новые объекты.

Главное контрольное управление Московской области пришло к выводу, что в половине из 18 тендеров способ определения поставщика был выбран неправильно, пишет "Транспаренси".