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По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва на заводе в Ленинградской области, сообщили в Следственном комитете. Местные власти сообщают о двух погибших.

"По предварительным данным, 19 октября 2018 года на территории завода "Авангард" в деревне Малые Колпаны Гатчинского района Ленинградской области произошел взрыв на складе пиротехники и возгорание", - сообщили в СК.

По данным ведомства, один работник погиб на месте, еще пятеро человек доставлены в больницу, двое из них - в крайне тяжелом состоянии.

В администрации региона Интерфаксу сообщили о двух погибших и трех пострадавших: "Один из тяжело раненых скончался, всего погибших двое. Пострадали три человека: один в тяжелом состоянии госпитализирован, двое отпущены домой"

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

В МЧС сообщили, что на заводе произошел технологический взрыв без последующего возгорания. По данным ТАСС, на заводе работают более 700 человек, однако, как сообщили местные власти, взрыв произошел, когда основная часть смены покинула цех.

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"Все здание [где произошел взрыв] 50 на 150 метров полностью обрушилось", - цитируют РИА Новости источник в дежурно-диспетчерской службе Гатчины.

Движение машин и поездов рядом с заводом приостановлено, место происшествия оцеплено.

Опасное производство

В июле в Мексике более 20 человек погибли и десятки пострадали в результате двух взрывов на заводе пиротехники. Среди погибших были полицейские и спасатели, которые оказывали помощь пострадавшим.

ЧП произошло в городе Тультепек - это крупнейший в стране центр по производству пиротехники, при этом большую часть продукции там производят нелегально.В октябре 2017 года более десятки людей погиби и получили ранения после взрыва на заводе фейерверков в Индонезии. Завод взорвался в промышленном комплексе в Тангеранге, к западу от столицы страны Джакарты..В сентябре 2017 года в Китае в уезде Шанли близ города Пинсян на заводе по производству пиротехники произошел взрыв. В результате инцидента погибли семь человек.