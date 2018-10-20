Facebook нанял нового стратега. Это бывший зам премьера Британии Ник Клегг
Бывший заместитель премьер-министра Великобритании и в прошлом лидер британской Либерально-демократической партии сэр Ник Клегг будет руководить глобальной стратегией компании Facebook.
Его назначение, о котором первой рассказала газета Financial Times, по данным британской прессы, состоялось после нескольких месяцев попыток Марка Цукерберга переманить Клегга в свою компанию.
Основатель и глава компании Facebook добился своего, пообещав Клеггу лидирующую роль в формировании ее стратегии.
Facebook в последнее время переживает серьезные проблемы. Помимо самого масштабного в своей историей взлома соцсети и утечки личных данных, компании грозят многочисленные судебные иски.
Ее соцсеть подвергалась в последнее время жесткой критике из-за распространения в ней фейковых новостей и пропагандистских материалов, направленных на разжигание розни.
В США компанию Facebook критикуют за то, что ее соцсеть стала инструментом, с помощью которого злоумышленники, в том числе и из России, пытаются влиять на американскую политику.
Компания оказалась под пристальным вниманием властей США, которые рассматривают возможность более жесткого регулирования ее деятельности.
К Facebook предъявляются претензии и финансового характера: как пишет Guardian, в прошлом году фирма заработала на продажах в Британии рекордные 1,3 млрд фунтов, однако заплатила лишь 7,4 млн фунтов налогов.
Тут, как пишет Guardian, Клеггу наверняка пришлось сгладить острые углы на собеседовании с Цукербергом, поскольку, будучи в правительстве, он горячо выступал против крупных международных компаний, уходящих от налолгов.
За последний год компанию покинули несколько видных руководящих работников. Одну из таких важных вакантных должностей и займет теперь Ник Клегг, который приступает к работе с понедельника.
Неделю он проведет в штаб-квартире компании в Менло-Парке, а в новом году уже окончательно переедет с семьей в Калифорнию.
В Соединенном Королевстве Ник Клегг в последнее время был одним из лидеров компании People's Vote - движения, выступающего против "брексита". Получив назначение в Facebook, он отказался от этой деятельности.
Кто такой сэр Ник Клегг?
С 2005 по 2017 год Ник Клегг был членом парламента от Либерально-демократической партии.
В 2010 году, став ее лидером, он занял пост заместителя премьер-министра в коалиционном правительстве.
Коллеги по партии обвиняли Клегга в том, что он шел на непозволительные уступки консерваторам - старшему партнеру в правительственной коалиции.
Сторонники отвернулись от него, когда Клегг нарушил свое обещание голосовать против любого повышения платы за университетское образование.
На всеобщих выборах 2015 года либеральные демократы потеряли большинство мест в парламенте: из 57 депутатов от партии осталось лишь 8.
И хотя Клегг сохранил свое место в парламенте, он ушел в отставку с поста руководителя партии.
Вскоре после этого, после внеочередных выборов в 2017 году, он лишился и депутатского места, однако в январе 2018 года ему был пожалован рыцарский титул.
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По словам министра теневого правительства лейбористов Джона Трикетта, новая работа сэра Ника - это обвинительный приговор печальному состоянию дел в британской политике.
"Когда гиганты цифровой индустрии вроде Facebook оказываются в центре общественных разбирательств, нашего бывшего заместителя премьер-министра нанимают защищать их интересы", - посетовал он.
Куда подались бывшие члены коалиции?
Дэвид Кэмерон
После ухода в отставку с поста премьер-министра в сентябре 2016 года, Дэвид Кэмерон работал на оплачиваемых должностях в частном секторе и занимался благотворительностью.
Совсем недавно он стал консультантом биотехнологической компании Illumina, а также вице-председателем нового британо-китайского инвестиционного фонда.
Он также входит в советы директоров ряда организаций, занимающихся глобальным развитием и международными отношениями, и является президентом организации Alzheimer's Research UK, занимающейся исследованиями болезни Альцгеймера.
Сэр Ник Клегг
Перед тем, как войти в руководство компании Facebook, бывший заместитель премьер-министра много времени уделял созданной им аналитической организации Open Reason и писал книгу "Как остановить брексит".
Джордж Осборн
Бывший министр финансов в мае прибавил к длинному списку должностей, которые он занимает после отставки, еще одну работу: редактор лондонской газеты Evening Standard стал по совместительству еще и председателем группы советников компании Exor, которая владеет футбольным клубом "Ювентус" и является крупным акционером таких автопроизводителей как Ferrari и Fiat Chrysler.
И все это - в дополнение к различным должностям в сфере образования, а также работе в крупнейшем американском инвестиционном фонде BlackRock, которая приносит ему ежегодный доход в 650 тыс. фунтов стерлингов ( 850 тыс. долларов).
Сэр Дэнни Александер
Потеряв свое место в парламенте в 2015 году, также служивший одно время министром финансов сэр Дэнни через некоторое время принял активное участие в кампании против выхода Британии из ЕС.
В 2016 году он стал вице-президентом возглавляемого Китаем инвестиционного банка Asian Infrastructure Investment Bank.