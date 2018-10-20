Facebook нанял нового стратега. Это бывший зам премьера Британии Ник Клегг

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Бывший заместитель премьер-министра Великобритании и в прошлом лидер британской Либерально-демократической партии сэр Ник Клегг будет руководить глобальной стратегией компании Facebook.

Его назначение, о котором первой рассказала газета Financial Times, по данным британской прессы, состоялось после нескольких месяцев попыток Марка Цукерберга переманить Клегга в свою компанию.

Основатель и глава компании Facebook добился своего, пообещав Клеггу лидирующую роль в формировании ее стратегии.

Facebook в последнее время переживает серьезные проблемы. Помимо самого масштабного в своей историей взлома соцсети и утечки личных данных, компании грозят многочисленные судебные иски.

Ее соцсеть подвергалась в последнее время жесткой критике из-за распространения в ней фейковых новостей и пропагандистских материалов, направленных на разжигание розни.

В США компанию Facebook критикуют за то, что ее соцсеть стала инструментом, с помощью которого злоумышленники, в том числе и из России, пытаются влиять на американскую политику.

Компания оказалась под пристальным вниманием властей США, которые рассматривают возможность более жесткого регулирования ее деятельности.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Клегг ушел с поста лидера партии либеральных демократов в 2015 году

К Facebook предъявляются претензии и финансового характера: как пишет Guardian, в прошлом году фирма заработала на продажах в Британии рекордные 1,3 млрд фунтов, однако заплатила лишь 7,4 млн фунтов налогов.

Тут, как пишет Guardian, Клеггу наверняка пришлось сгладить острые углы на собеседовании с Цукербергом, поскольку, будучи в правительстве, он горячо выступал против крупных международных компаний, уходящих от налолгов.

За последний год компанию покинули несколько видных руководящих работников. Одну из таких важных вакантных должностей и займет теперь Ник Клегг, который приступает к работе с понедельника.

Неделю он проведет в штаб-квартире компании в Менло-Парке, а в новом году уже окончательно переедет с семьей в Калифорнию.

В Соединенном Королевстве Ник Клегг в последнее время был одним из лидеров компании People's Vote - движения, выступающего против "брексита". Получив назначение в Facebook, он отказался от этой деятельности.

Кто такой сэр Ник Клегг?

С 2005 по 2017 год Ник Клегг был членом парламента от Либерально-демократической партии.

В 2010 году, став ее лидером, он занял пост заместителя премьер-министра в коалиционном правительстве.

Коллеги по партии обвиняли Клегга в том, что он шел на непозволительные уступки консерваторам - старшему партнеру в правительственной коалиции.

Сторонники отвернулись от него, когда Клегг нарушил свое обещание голосовать против любого повышения платы за университетское образование.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ник Клегг активно выступал против выхода Великобритании из ЕС

На всеобщих выборах 2015 года либеральные демократы потеряли большинство мест в парламенте: из 57 депутатов от партии осталось лишь 8.

И хотя Клегг сохранил свое место в парламенте, он ушел в отставку с поста руководителя партии.

Вскоре после этого, после внеочередных выборов в 2017 году, он лишился и депутатского места, однако в январе 2018 года ему был пожалован рыцарский титул.

По словам министра теневого правительства лейбористов Джона Трикетта, новая работа сэра Ника - это обвинительный приговор печальному состоянию дел в британской политике.

"Когда гиганты цифровой индустрии вроде Facebook оказываются в центре общественных разбирательств, нашего бывшего заместителя премьер-министра нанимают защищать их интересы", - посетовал он.

Куда подались бывшие члены коалиции?

Дэвид Кэмерон

После ухода в отставку с поста премьер-министра в сентябре 2016 года, Дэвид Кэмерон работал на оплачиваемых должностях в частном секторе и занимался благотворительностью.

Совсем недавно он стал консультантом биотехнологической компании Illumina, а также вице-председателем нового британо-китайского инвестиционного фонда.

Он также входит в советы директоров ряда организаций, занимающихся глобальным развитием и международными отношениями, и является президентом организации Alzheimer's Research UK, занимающейся исследованиями болезни Альцгеймера.

Сэр Ник Клегг

Перед тем, как войти в руководство компании Facebook, бывший заместитель премьер-министра много времени уделял созданной им аналитической организации Open Reason и писал книгу "Как остановить брексит".

Джордж Осборн

Бывший министр финансов в мае прибавил к длинному списку должностей, которые он занимает после отставки, еще одну работу: редактор лондонской газеты Evening Standard стал по совместительству еще и председателем группы советников компании Exor, которая владеет футбольным клубом "Ювентус" и является крупным акционером таких автопроизводителей как Ferrari и Fiat Chrysler.

И все это - в дополнение к различным должностям в сфере образования, а также работе в крупнейшем американском инвестиционном фонде BlackRock, которая приносит ему ежегодный доход в 650 тыс. фунтов стерлингов ( 850 тыс. долларов).

Сэр Дэнни Александер

Потеряв свое место в парламенте в 2015 году, также служивший одно время министром финансов сэр Дэнни через некоторое время принял активное участие в кампании против выхода Британии из ЕС.

В 2016 году он стал вице-президентом возглавляемого Китаем инвестиционного банка Asian Infrastructure Investment Bank.