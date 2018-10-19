Турецкая полиция ищет останки журналиста Хашогги в лесу под Стамбулом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Белградский лес расположен на окраине Стамбула

Турецкая полиция, расследующая обстоятельства исчезновения журналиста Джамаля Хашогги, ищет его тело в Белградском лесу, к северу от Стамбула, стало известно Би-би-си.

2 октября Хашогги, известный своей критикой в адрес властей Саудовской Аравии и лично наследного принца страны, вошел в здание саудовского консульства в Турции. С тех пор его никто не видел.

Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист вскоре покинул консульство, а его дальнейшая судьба им не известна.

Ранее турецкая полиция обыскала территорию саудовского консульства в Стамбуле и резиденцию саудовского консула, который уехал из Турции за несколько часов до обыска.

Как стало известно Би-би-си, тело Хашогги продолжают искать в лесу к северу от Стамбула и в сельской местности по соседству, потому что в день исчезновения журналиста видели автомобили, выезжавшие из консульства в этом направлении.

Параллельно следствие изучает образцы, собранные при обыске в саудовском консульстве, и допрашивает 15 работающих там турецких граждан, сообщает Анатолийское информационное агентство.

Что случилось с Джамалем Хашогги?

В прошлом Джамаль Хашогги был советником саудовской королевской семьи, но затем попал в немилость и уехал в США, где стал колумнистом Washington Post.

В консульство Саудовской Аравии в Стамбуле он отправился за справкой о разводе с женой, оставшейся на родине, что было необходимо ему для заключения брака с турецкой женщиной, с которой он в последнее время сблизился.

Саудовская сторона настаивает, что, получив консульские услуги, Хашогги покинул здание невредимым. Однако турецкая полиция считает, что его убили прямо в дипломатическом учреждении.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Невеста Хашогги - Хатидже Дженгиз - ждала его около консульства 11 часов

По данным лояльной правительству турецкой газеты Yeni Safak, у властей Турции есть несколько аудиозаписей, на которых слышно, как Хашогги пытали, прежде чем убить.

По информации издания, на аудиозаписи слышен голос консула Саудовской Аравии Мохаммеда аль-Отайби, который обращается к предполагаемым убийцам Хашогги: "Сделайте это снаружи. Вы создадите мне проблемы".

Другое турецкое издание, Middle East Eye, со ссылкой на источник, который слышал аудиозапись, сообщает, что убийство заняло семь минут. Причем расчленять Хашогги якобы начали еще живым, вколов ему какой-то препарат, дополняет историю Yeni Safak.

Но ни видео-, ни аудиозаписи убийства нигде не публиковались. В турецкой прессе публиковались стоп-кадры с записей камер наружного наблюдения. Вся информация о содержании записей исходит от турецких государственных и близких к ним источников.

По сообщению New York Times, турецкие чиновники намекают, что они не публикуют доказательства, чтобы не "выдать источники своих разведданных, включая агентуру и средства электронной разведки". Но и эти слова пока невозможно проверить.