США предъявили россиянке обвинения во вмешательстве в выборы

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Минюст США обвинил гражданку России Елену Хусяйнову в попытке вмешательства в американские выборы. По его данным, она работал проекта "Лахта", который финансировался компаниями Евгения Пригожина. "Федеральное агентство новостей" утверждает, что это его сотрудница.

Это первое обвинение, предъявленное россиянам в связи с возможными попытками России повлиять на промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 6 ноября 2018 года.

По версии минюста США, 44-летняя жительница Санкт-Петербурга Елена Алексеевна Хусяйнова занималась учетом финансов, которые шли, в частности, на проведение операций по влиянию на американские выборы.

В 38-страничном заявлении под присягой от имени специального агента ФБР Дэвида Холта источник выводов обозначается так: "Мой опыт и бэкграунд криминального следователя, информация, предоставленная мне другими служащими ФБР и иных правоохранительных органов, судебные протоколы и документы, деловая отчетность, собеседования, общедоступная информация и мой анализ материальных и документальных доказательств".

Проект "Лахта" - российская "зонтичная" компания, которую финансирует бизнесмен Евгений Викторович Пригожин и две компании, которые он контролирует - "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг", говорится в заявлении американского минюста.

"В проекте "Лахта" несколько отделов, некоторые из которых работают на аудиторию внутри России, другие - на зарубежные аудитории в США, странах Евросоюза и Украине, помимо прочих", - сказано в заявлении.

"Хусяйнова предположительно обслуживала финансовые операции проекта "Лахта", включая и попытки влияния, направленные против США. В финансовых документах, находившихся в ее ведении, подробно описываются затраты на действия в США, такие как выплаты активистам, политическая реклама в соцсетях, регистрация доменных имен, закупка прокси-серверов", - сообщает минюст США.

Операционный бюджет проекта, по данным американского расследования, в 2016-2018 годы составлял 35 млн долларов, на операции в США шла только его часть.

Обвинение не утверждает, что усилия Хусяйновой и ее сообщников как-то повлияли на исход президентских выборов в 2016 году.

"Методичка"

По версии ведомства, целью информационных операций против США было подорвать доверие к кандидатам на выборах, включая предстоящие в ноябре промежуточные выборы, и к политической системе США в целом. Еще одной целью минюст называет препятствование деятельности государственных органов, в частности обход требований закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

Заговорщики, как их называют в минюсте, всеми силами старались походить на "обыкновенных американских активистов", маскируя свою деятельность через VPN-серверы и другими способами.

Ими были созданы несколько тысяч фальшивых страниц и адресов электронной почты, которые выглядели так, словно они принадлежат американцам.

Эти страницы и адреса использовались для политических манипуляций, в частности для попыток повлиять на президентские выборы 2016 года, который выиграл Дональд Трамп, и на голосование, предстоящее в ноябре этого года.

Чтобы этого добиться, российские "тролли" влияют на общественное мнение по насущным вопросам американской политической повестки с помощью мемов на определенные темы, сказано в заявлении.

Среди таких тем минюст США называет контроль за оружием, отношение к флагу Конфедерации (южных рабовладельческих штатов времен Гражданской войны), расовые взаимоотношения, феминизм, а также несколько конкретных событийных поводов - расистское убийство в церкви Чарльстона, стрельбу в Лас-Вегасе, дебаты вокруг футболистов НФЛ, выступавших против расизма, беспорядки с участием правых в Шарлоттсвилле, убийство чернокожих мужчин полицейскими.

"Старый пень" Маккейн и "нерешительный" Пол Райан

Отдельно в заявлении описаны основные направления критики американских политиков. В частности, минюст США сообщает о кампаниях против республиканцев Джона Маккейна и Пола Райана. Им противопоставлялся Трамп, изображаемый защитником истинных интересов Америки.

"Изобразите Маккейна старым пнем (old geezer. - Би-би-си), которому давно пора в дом престарелых. Подчеркните его патологическую, выходящую за все рамки ненависть к Дональду Трампу и ко всем его инициативам. Скажите, что бесчестные негодяи, такие как Маккейн, хотят сразу же уничтожить дома и семьи тех, кто голосует за консерваторов, в случае если Трамп попытается выполнить свои предвыборные обещания и защитить интересы США", - цитирует минюст инструкции для российских троллей.

"Изобразите Пола Райана полным ничтожеством, не способным принимать решения. Подчеркните, что в период работы спикером этот двуличный крикун ничего не сделал ни для Америки, ни для ее граждан. Скажите, что единственный способ избавится от конгрессмена Райана, если он выиграет промежуточные выборы 2018 года, это голосовать за Энди Брайса - ветерана, рабочего сталелитейной промышленности, и демократа", - говорится в "методичке" "троллей", процитированной в заявлении минюста.

Райан, спикер палаты представителей нынешнего созыва, в апреле этого года решил не баллотироваться в конгресс на предстоящих в ноябре выборах.

"Троллям" также рекомендовали поддерживать все инициативы Трампа на посту президента, следует из заявления.

В нем также сказано, что расследование получило помощь благодаря сотрудничеству компаний Facebook и Twitter.

Кто такая Елена Хусяйнова

По данным из базы СПАРК, Елена Хусяйнова была зарегистрирована индивидуальным предпринимателем в 1997-2005 годы в Санкт-Петербурге, однако ее род деятельности или контрагенты, с которыми она сотрудничала как ИП, не указаны.

Российское "Федеральное агентство новостей" (ФАН) в пятницу выпустило заявление, в котором говорится, что Елена Хусяйнова работает в агентстве главным бухгалтером.

Ряд российских и иностранных изданий связывают ФАН с Евгением Пригожиным. Пригожин - бизнесмен, которого называют "поваром Путина" (его компании оказывают кейтеринговые услуги ряду госучреждений), фигурант санкционных списков США.

Журналистам ФАН удавалось первыми получать эксклюзивные материалы из Сирии, что РБК связывал с возможной помощью со стороны "ЧВК Вагнера", которое тоже связывают с Пригожиным.

Обвинения в феврале

В феврале 2018 года большое жюри федерального суда американского округа Колумбия обвинило российскую компанию Агентство интернет-исследований, также известную как "фабрика троллей", во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году (СМИ связывают агентство с Пригожиным).

В документе, опубликованном на сайте минюста США, отмечалось, что компания начала вмешиваться в политические и выборные процессы в США еще в 2014 году.

В тексте обвинения были перечислены имена 13 россиян, которые, как указывается, являются сотрудниками организации или связаны с ней. Среди них был Пригожин и принадлежащие ему "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".

Согласно обвинительному заключению, сотрудники компании, в частности, заводили аккаунты в соцсетях от имени граждан США и размещали там информацию, порочащую кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Реакция Трампа

Президент Трамп в четверг заявил, что предполагаемые российские кибероперации не имели отношения к его президентской кампании.

"Никакого отношения к моей кампании. Все эти хакеры, все, что вы видите, не имеет к ней отношения. Если это хакеры, то, наверное, многим из них Хиллари Клинтон нравится больше, чем я", - сказал он.

Как отмечает агентство Рейтер, вероятнее всего, этим делом не будет заниматься специальный прокурор Роберт Мюллер, ведущий расследования возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США. Дело выходит за рамки юрисдикции Мюллера, потому что речь в нем идет также о попытке повлиять на выборы 2018 года.