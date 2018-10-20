В Москве впервые запретили акцию "Возвращение имен" у Соловецкого камня

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS Image caption 29 октября 2016 года во время акции "Возвращение имен" у Соловецкого камня

Международное общество "Мемориал" обвинило московские власти в попытке сорвать акцию памяти жертв сталинских репрессий, расстрелянных в Москве, которая проходит с 2007 года. Чиновники отозвали разрешение и предложили перенести акцию к "Стене скорби" на проспекте Сахарова.

На протяжении последних 11 лет на Лубянке ежегодно 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, проводится акция памяти "Возвращение имен" - весь день, в течение 12 часов, все желающие читают имена расстрелянных в Москве, говорится в заявлении "Мемориала", опубликованном в "Фейсбуке".

"На переговорах с участием московских властей с весны звучали обещания, что строительные работы не помешают проведению акции", - сказано в заявлении. Из него следует, что удалось получить все необходимые согласования Федеральной службы охраны, МВД и префектуры Центрального административного округа Москвы.

В пятницу, 19 октября, за 10 дней до проведения акции согласование было отозвано мэрией Москвы, сообщает "Мемориал". Вместо этого организаторам акции, как можно понять из их заявления, предложили перенести ее к памятнику "Стена скорби" на проспекте Академика Сахарова, на открытии которого в конце октября прошлого года побывал президент Владимир Путин.

В "Мемориале" идею переноса акции к "Стене скорби" называют неприемлемой ("так же, как невозможно заменить возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду").

Соловецкий камень - старейший в стране памятник жертвам тоталитарного режима, а Лубянская площадь, рядом с которой он установлен, напоминает о государственном терроре, поэтому "Возвращение имен" неразрывно связано с этим местом, напомнили в "Мемориале".

Заявление заканчивается словами о том, что вся ответственность за срыв акции лежит на московских властях. В заявлении не уточняется, по какой причине власти отозвали свое согласование.

Пресс-секретарь префектуры Центрального административного округа Москвы Елена Седина сообщила РБК, что отказ связан со "вновь открывшимися обстоятельствами при проведении ремонтно-строительных работ, угрожающих безопасности жизнедеятельности, на территории Лубянской площади (в сквере у Соловецкого камня)".

Она подтвердила, что власти Москвы предложили перенести акцию к "Стене скорби" на проспекте Сахарова. Это не единственный вариант, добавила она. По ее словам, власти приносят извинения организаторам за неудобства.

Журналист Сергей Пархоменко пишет у себя в "Фейсбуке", что в этом году процесс согласования акции "Возвращение имен" был начат "Мемориалом" еще в августе, "были получены все разрешения".

"Сегодня [в пятницу] утром пришло официальное сообщение об аннулировании разрешения. В связи с внезапно "открывшимися" строительными работами, которые "угрожают безопасности жизнедеятельности", - иронизирует Пархоменко.