Глава Apple призвал Блумберг отозвать статью о китайских чипах-шпионах

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тим Кук призвал Businessweek "поступить правильно" и отозвать статью

Глава Apple Тим Кук призвал журнал Bloomberg Businessweek отозвать статью, в которой утверждается, что китайская разведка внедряла шпионские микрочипы в оборудование, которое поставлялось Apple и другим крупным американским компаниям.

Материал о вредоносных чипах, которые предположительно были встроены в изготовленные в Китае серверы, была опубликована в начале октября агентством новостей Блумберг и принадлежащим этой же компании журналом Bloomberg Businessweek.

По версии издания, крошечные чипы были разработаны так, что их нельзя было обнаружить без специального оборудования.

Их встраивали в материнские платы серверов, и в результате Пекин мог в любой момент получить доступ к компьютерам и их данным. Микрочипы-шпионы активизировались, когда серверы начинали работать.

Кук пошел на беспрецедентный шаг и заявил порталу Buzzfeed, что статью необходимо отозвать, поскольку она не соответствует действительности.

Это первый случай, когда глава Apple публично выступил против этого материала и потребовал его удаления.

Businessweek выступил в защиту своего расследования.

"Расследование Bloomberg Businessweek - результат более года журналисткой работы, в ходе которой мы взяли более ста интервью... Семнадцать независимых источников, включая правительственных чиновников и инсайдеров в компаниях, подтвердили манипуляции с оборудованием", - говорится в заявлении издания.

"Мы также полностью опубликовали заявления трех компаний и китайского МИДа. Мы верим в правдивость нашей истории и уверены в наших журналистах и источниках", - заявило издание.

Противостояние

Статья Businessweek потрясла технологическую индустрию, но практически сразу спровоцировала резкую критику упомянутых в ней компаний.

Apple и Amazon отрицают, что стали жертвой хакеров.

Публикация привела к противостоянию между респектабельным журналом, известным тщательной проверкой фактов, и компаниями, возмущенно отрицающими утверждения журналистов.

"Мы перевернули компанию вверх дном, - рассказал Тим Кук. - Изучили электронную почту, информацию в дата-центрах, финансовую отчетность, данные о доставке. Мы действительно изо всех сил пытались копнуть как можно глубже и каждый раз приходили к одному выводу: этого не было. Это неправда".

Похожим образом отреагировал на статью Amazon, другие технологические компании, а также государственные ведомства в США и других странах.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Amazon также оспаривает утверждения о шпионских чипах

Министерство национальной безопасности США заявило, что оно в курсе сообщений на эту тему агентства Блумберг, однако не нашло подтверждения опубликованной в них информации.

"Как и у наших партнеров в Великобритании - Национального центра кибербезопасности - в настоящее время у нас нет оснований сомневаться в заявлениях компаний, упомянутых в материале", - говорится в заявлении министерства национальной безопасности США.