"Мемориал" заявил, что акция "Возвращение имен" все-таки пройдет у Соловецкого камня

Правообладатель иллюстрации DPA/TASS Image caption Акция "Возвращение имен" проходит с 2007 года

Международное общество "Мемориал" сообщило, что акция памяти жертв сталинских репрессий, расстрелянных в Москве, которая проходит с 2007 года, все-таки состоится у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве. Накануне чиновники отозвали разрешение и предложили перенести акцию к "Стене скорби" на проспекте Сахарова.

Акция "Возвращение имен" проходит ежегодно 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, - весь день, в течение 12 часов, все желающие читают имена расстрелянных в Москве.

"Ситуация изменилась. Я очень рада, что, как и говорила московская мэрия, это техническое несогласование, и ему было найдено решение", - цитирует исполнительного директора "Мемориала" Елену Жемкову Интерфакс. Она рассказала, что в понедельник состоится обсуждение с мэрией о том, как акция будет проходить.

"Но она точно будет проходить, и она будет проходить у Соловецкого камня. Конечно, будет непросто, потому что там действительно ведутся работы, но для нас это не первый раз, и уверена, что при доброй воле с двух сторон, все будет организовано", - добавила она.

От отказа к обсуждению

В пятницу вечером "Мемориал" сообщил, что впервые за 11 лет власти Москвы не согласовали проведение акции.

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS Image caption 29 октября 2016 года во время акции "Возвращение имен" у Соловецкого камня

19 октября, за 10 дней до проведения акции согласование было отозвано префектурой центрального округа Москвы, сообщил "Мемориал".

Вместо этого организаторам акции, как можно понять из их заявления, предложили перенести ее к памятнику "Стена скорби" на проспекте Академика Сахарова, на открытии которого в конце октября прошлого года побывал президент Владимир Путин.

В "Мемориале" идею переноса акции к "Стене скорби" назвали неприемлемой ("так же, как невозможно заменить возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду").

Соловецкий камень - старейший в стране памятник жертвам тоталитарного режима, а Лубянская площадь, рядом с которой он установлен, напоминает о государственном терроре, поэтому "Возвращение имен" неразрывно связано с этим местом, указали в "Мемориале" (на сайте самого "Мемориала" можно найти свидетельства того, что аналогичные памятники в других регионах были установлены раньше).

Отзыв разрешения на акцию спровоцировал скандал, и в социальных сетях стали появляться призывы провести ее без согласования.

Уже в субботу власти Москвы заявили, что готовы обсудить перенос акции.

"Мы ищем компромисс с организаторами, спокойно общаемся. В понедельник проведём совещание с коллегами из "Мемориала", с нашими коллегами, со строительным блоком, с МВД на месте, обязательно посмотрим на ситуацию и будем уже принимать решение по факту", - цитирует РИА Новости главу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.