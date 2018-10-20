В Грузии не сажают за коноплю, но политика, призывавшего к легализации, задержали

Нина Ахметели Русская служба Би-би-си
  • 20 октября 2018
На фестивале были аниматоры, но не было представлений
Image caption На фестивале были аниматоры, но не было представлений

Так называемый фестиваль легализации конопли, организованный политическим объединением "Гирчи" в одном из центральных парков Тбилиси, завершился задержанием нескольких человек. Кандидат в президенты Зураб Джапаридзе был доставлен в участок, по версии полиции - добровольно.

"Фестиваль легализации конопли", по словам организаторов, должен был стать местом, где люди смогут купить предметы, связанные с коноплей, и приятно провести время.

Но парк, в котором должен был пройти фестиваль, был оцеплен полицией. Трое членов "Гирчи" были доставлены в участки еще до начала акции.

Кандидата в президенты Джапаридзе сотрудники правоохранительных органов вывели с акции и доставили в участок после того, как он демонстративно и под аплодисменты передал участникам акции, по его словам, "джойнты" - самокрутки с марихуаной.

Джапаридзе, который отличается довольно экстравагантными акциями, называет это "актом гражданского неповиновения". По его словам, в Грузии должен быть законный путь приобретения конопли.
Image caption Фестиваль, по словам организаторов, должен был стать местом, где люди смогут приобрести предметы, связанные с коноплей, и приятно провести время

"Конституционный суд Грузии сказал, что это мое право, гарантированное мне конституцией. Но мне не дают на это право", - заявил Джапаридзе, стоя в окружении сторонников и журналистов.

В июле этого года Конституционный суд отменил административные штрафы за употребление марихуаны. Истцами были Джапаридзе и представитель "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили.

Но решение Конституционного суда касается легализации только потребления, тогда как хранение, а тем более распространение марихуаны по-прежнему в Грузии наказуемо.

По словам Джапаридзе, после решения Конституционного суда парламент должен был принять законодательные изменения для того, чтобы законное приобретение марихуаны стало возможным.

Но вместо этого внесен законопроект, который, в случае принятия, вводит жесткие штрафные санкции за употребление марихуаны, говорит он.

"То, что я сейчас сделал, - это распространение. Из-за этого людей сажают в тюрьму в Грузии. Это полное сумасшествие […]. Людей не должны наказывать из-за этого", - заявил Джапаридзе, после того как раздал три самокрутки.

После этого он призвал сторонников не оказывать сопротивление полиции в случае его задержания.

Но когда представители правоохранительных органов к нему приблизились, раздались призывы помешать полиции. Некоторые действительно пытались помешать стражам порядка. Сам Джапаридзе не оказывал сопротивления.
Image caption На так называемом фестивале было много людей и много полиции

Добровольно в участок?

Джапаридзе был освобожден через несколько часов. По его словам, его обыскали, но сказали ему, что он не задержан. "После этого был допрос […]. Возбуждено уголовное дело, и в рамках этого дела меня допросили в деталях о том, как я организовывал, что собираюсь, что сделал, что такое "джойнт", и так далее",- рассказал он журналистам.

Ранее в МВД говорили, что он добровольно проследовал в полицейский участок для участия в следственных мероприятиях, связанных с начавшимся несколько дней назад расследованием. С учетом числа собравшихся, на месте их провести было невозможно, говорят в ведомстве.

Речь идет о следствии по факту незаконного приобретения, хранения и распространения марихуаны, которое началось после анонсирования "Гирчи" фестиваля легализации конопли.

"Так как Зураб Джапаридзе является кандидатом в президенты, правоохранители предложили ему для участия в следственных действиях пройти с ними в отделение полиции, Зураб Джапаридзе последовал за ними добровольно",- заявили в МВД.

Между тем в преддверии акции МВД Грузии дважды предупреждали, что оценивают заявление "Гирчи" о фестивале как намерение организовать преступление и призыв к совершению правонарушений.

В ведомстве также обещали применить меры, предусмотренные законом, в том числе и в отношении кандидата в президенты, в случае, если на фестивале ими будут совершены нарушения.

Проведение акции опротестовали и участники небольшой контракции. По их словам, "Гирчи" на самом деле занимается "пропагандой смерти", выступая за легализацию марихуаны.

Image caption Участники контракции протестуют против проведения фестиваля. На плакате написано "Наркомания - путь в ад!"

Долгая борьба

В Грузии не первый год часть общественности и неправительственных организаций требует реформирования существующего законодательства, называя его репрессивным и несправедливым.

Но законодательная реформа затягивается. Внесенный в парламент более года назад пакет изменений по реформе наркополитики, который предусматривал декриминализацию потребления любых наркотиков, так и не был принят парламентом.

Между тем Конституционный суд еще до отмены административных штрафов за употребление марихуаны упразднил уголовную ответственность за повторное употребление.

Ранее суд посчитал неконституционным наказание в виде лишения свободы за приобретение и хранение марихуаны для личного пользования.

Суд отметил, что приобретение и хранение до 70 граммов марихуаны само по себе не указывает на цель или реальный риск сбыта и лишение свободы за такое деяние является негуманным, жестоким и нарушающим достоинство обращением.

Но отмена наказания за потребление марихуаны вызвала неоднозначную реакцию в Грузии, а правительство в сентябре этого года выступило с инициативой о вводе ограничений на потребление марихуаны.

Министр внутренних дел Георгий Гахария заявил, что предложенные изменения максимально сужают сферу распространения решения Конституционного суда, который признал неконституционным административное наказание за потребление марихуаны.

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