Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Трамп рассказал о намерении администрации выйти из Договора РСМД в Неваде, куда прилетел на политический митинг

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора, ограничивающего ядерное оружие.

Вашингтон еще со времен предыдущей администрации Обамы обвиняет Россию в несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанного СССР и США в 1987 году.

Россия неоднократно отвергала эти обвинения и выдвигала встречные претензии к США, связанные с размещением элементов системы противоракетной обороны в Восточной Европе. О реакции российских официальных лиц на новое заявление Трампа пока ничего не известно.

Ранее источники в администрации сообщили американским СМИ о том, что советник президента по национальной безопасности Джон Болтон уведомит российских официальных лиц о намерении США выйти из договора в ходе визита в Москву, который начнется в понедельник.

"Мы оставались в рамках соглашения и соблюдали его, а вот Россия, к сожалению, не соблюдает соглашение. Так что мы расторгнем это соглашение и выйдем из него", - цитирует агентство Франс пресс слова Трампа, находившегося на митинге в штате Невада.

"Россия нарушила соглашение. Они нарушают его много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел с ними переговоры и не вышел. А мы не дадим им нарушать ядерное соглашение, брать и создавать оружие, которое нам создавать нельзя", - также сказал Трамп.

Договор РСМД, подписанный президентами Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в Вашингтоне, стал основой для ликвидации сотен тактических ядерных боеприпасов. США считают, что новые российские крылатые ракеты, способные нести ядерные заряды, нарушают этот договор. Россия это отрицает.

Другие существующие на сегодняшний день ядерные державы никогда не подписывали РСМД.

Помимо США и постсоветской России, положения договора выполняли ряд стран Восточной Европы и бывших советских республик, таких как Украина и Беларусь, до тех пор пока эти государства не уничтожили все доставшиеся им запасы ракет средней и малой дальности, способных нести ядерные боезаряды.