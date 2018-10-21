Расистский скандал на борту Ryanair расследует полиция

Правообладатель иллюстрации Facebook/David Lawrence Image caption Инцидент был снят на видео пассажиром Дэвидом Лоуренсом

Авиакомпания Ryanair подверглась резкой критике за то, что экипаж одного из ее самолетов не снял с рейса пассажира, который грубил пожилой темнокожей женщине, вел себя по отношению к ней агрессивно и допустил оскорбления расистского характера.

Происшедшее на борту самолета, следовавшего 19 октября из Барселоны в британский аэропорт Станстед, было записано на видео одним из пассажиров и выложено в соцсети.

Пользователи соцсетей сочли, что Ryanair должна была снять зачинщика конфликта с рейса, и угрожают теперь бойкотировать авиакомпанию.

В Ryanair заявили, что не больше не потерпят подобное поведение. О случившемся заявлено в полицию графства Эссекс, где находится аэропорт Станстед.

Агрессия и оскорбления

В видеоролике, который в "Фейсбуке" посмотрели свыше 1,8 млн раз, мужчина в возрасте набрасывается с руганью на пожилую женщину, выкрикирая расистские оскорбления и угрожая столкнуть ее на другое кресло.

Услышав в ответ английский с ямайским акцентом, он кричит на женщину: "Не говори со мной на иностранном языке, ты, тупая, уродливая корова".

Дочь женщины, переехавшей в Великобританию из Ямайки в 1960 году, рассказала в интервью Huffington Post, что у ее 77-летней матери - артрит, поэтому она не могла достаточно быстро подвинуться, чтобы освободить мужчине проход к его креслу.

"Я осознаю, что веди себя подобным образом я или любой другой темнокожий человек, сразу бы вызвали полицию, и меня бы сняли с рейса. Мама очень расстроена тем, что произошло", - сказала она.

Сидевший рядом пассажир Дэвид Лоуренс, который снял происходившее на телефон, сказал в интервью BBC Radio 5 Live: "Все было как обычно, мы готовились к взлету. Но тут в самолет вошел мужчина, прошел к своему креслу и стал очень грубо нападать на женщину, сидевшую у прохода".

"Это привлекло мое внимание, поскольку он говорил громко и очень агрессивно. Он начал кричать на женщину "Прочь с дороги!", "Подвинь ноги!" и так далее", - рассказывает Лоуренс.

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По словам Лоуренса, поначалу никто из членов экипажа не подошел к конфликтующим. Подошла дочь женщины, сидевшая в другом месте, и началась громкая перепалка.

"Он толкнул женщину и полез на свое место", - рассказал Лоуренс, добавив, что дальнейшее есть в видео.

Сотрудник авиакомпании Ryanair сказал зачинщику конфликта: "Не будьте таким грубым, вам нужно успокоиться".

В результате, вместо того, чтобы выдворить из самолета или хотя бы пересадить оскорблявшего свою соседку пассажира, сотрудники авиакомпании попросили пересесть женщину.

В комментарии Ryanair, поступившем в распоряжение Би-би-си, говорится: "Мы придерживаемся строгих правил в отношении таких пассажиров и не потерпим подобного поведения. Мы проанализируем произошедшее. Пассажирам, допускающим столь оскорбительное поведение, будет запрещено путешествовать самолетами нашей авиакомпании".

Полиция графства Эссекс заявила, что подобные инциденты рассматриваются очень серьезно и подтвердила, что расследует этот инцидент вместе с авиакомпанией и властями Испании.