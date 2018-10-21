На Тайване сошел с рельсов поезд, погибли 22 человека

Правообладатель иллюстрации TAIWAN RAILWAY ADMINISTRATION / HANDOUT Image caption Спасательная операция и разбор завалов продолжаются и ночью

22 человека погибли и более 170 ранены в результате крушения пассажирского поезда на северо-востоке Тайваня. Часть пассажиров может находиться под завалами, заявили местные власти.

Авария произошла около пяти вечера по местному времени в 70 километрах от Тайпея.

Все восемь вагонов железнодорожного экспресса 6432 сошли с рельсов. В поезде, ехавшем по маршруту Тайпей-Тайтунг, находилось 366 человек.

Заместитель руководителя железных дорог Тайваня Лу Чи-шен заявил на пресс-конференции, что поезду всего 6 лет и он находился в сравнительно хорошем техническом состоянии.

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Пока неясно, что именно стало причиной схода поезда с рельсов, но свидетели рассказали местным журналистам, что они слышали громкий шум, а затем увидели искры и дым.

Врачи и пожарные помогают раненым, по словам министра обороны страны в спасательной операции задействованы 120 военнослужащих.

Свидетели ЧП помогали выбивать стекла в сошедших с путей вагонах, чтобы помочь пассажирам выбраться из них, десятки человек были отправлены в местные больницы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пять из восьми вагонов опрокинулись на бок

Корреспондент агентства Франс пресс на месте происшествия сообщает о том, что около 8 вечера по местному времени из поврежденных вагонов все еще доставали тела погибших.

По некоторым данным, один из погибших - гражданин США.

На фотографиях с места катастрофы - перевернутые сиденья и скрученные рельсы, проткнувшие окна вагонов.

Президент Тайваня Цай Инвэнь в своем твиттере назвала случившееся величайшей трагедией.

"Мои мысли сейчас - о жертвах и их семьях", - написала она.

В Тайване разветвленная сеть железных дорог, каждый день эти дороги перевозят около полумиллиона пассажиров.