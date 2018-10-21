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Великобритания, Франция и Германия осудили убийство Джамаля Хашогги, требуя от Саудовской Аравии срочных разъяснений обстоятельств его смерти.

В совместном заявлении говорится, что объяснение властей этой страны о том, что Хашогги умер после кулачного боя в консульстве в Стамбуле, необходимо подкрепить фактами, иначе оно не вызывает доверия.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в воскресенье, что Германия приостанавливает экспорт оружия в Саудовскую Аравию.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что он не удовлетворен объяснениями саудовцев.

Президент Турции в воскресенье поклялся раскрыть правду об обстоятельствах смерти журналиста.

Эрдоган заявил, что он сделает заявление по этому вопросу в парламенте уже во вторник.

2 октября Хашогги вошел в здание консульства, чтобы разобраться с документами о разводе. Сначала власти Саудовской Аравии утверждали, что вскоре он уехал, но затем признались, что журналист умер в консульстве.

В выпущенном Великобританией, Францией и Германией совместном заявлении говорится, что они потрясены убийством и что заявление саудовских властей необходимо подкрепить фактами, достоверно объясняющими, что же именно произошло.

В заявлении отмечается, что никаких дальнейших оценок до появления этих подробных разъяснений и проведения полного расследования и выявления виновных даваться не будет.

Трамп еще в субботу заявил, что он не будет удовлетворен до тех пор, пока не будет найден ответ.

Одновременно президент США признал, что, хотя введение санкций против Саудовской Аравии было бы возможно, но прекращение поставок оружия больше навредило бы США.

Министр финансов США Стивен Мнучин повторил то же самое в воскресенье, назвав разговор о санкциях преждевременным.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сказала, что саудовским объяснениям, предложенным на сегодняшний день, не хватает последовательности и достоверности. В том же ключе высказался и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Правозащитная организация Amnesty International назвала саудовское попыткой обеления ужасающего убийства.

Газета Washington Post, которая публиковала статьи Хашогги, отмечает, что правительство Саудовской Аравии позорно предлагало одну ложь за другой.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Саудовское консульство по-прежнему огорожено полицейскоми заборами

Поддержку власти Саудовской Аравии получили только от нескольких соседних стран.

В воскресенье Кувейт выразил одобрение тем, что король Салман занимался этим делом, заявив, что король показал заинтересованность и стремление установить истину и приверженность праву, выразившиеся в готовности привлечь к ответственности тех, кто стоит за этим прискорбным событием.

Египет, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты выразили схожую оценку действиям властей Саудовской Аравии.

Пока Саудовская Аравия заявляет, что арестованы 18 человек, уволены два помощника наследного принца Мухаммеда бин Салмана и учрежден под его же руководством орган для реформирования разведывательной системы.

Но версия кулачного боя оставляет многие вопросы без ответов.

Хотя Турция пока не стала официально обвинять Саудовскую Аравию в убийстве, следователи заявили, что у них есть аудио- и видеоматериалы, свидетельствующие о том, что Хашогги был убит группой агентов Саудовской Аравии в консульстве.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция обыскала соседний Белградский лес в Стамбуле, куда, как считает турецкое следствие, было отвезено тело

Ключевой вопрос сейчас - где же тело Хашогги?

Полиция обыскала соседний Белградский лес в Стамбуле, куда, как считает турецкое следствие, было отвезено тело. Также обыск прошел в здании консульства Саудовской Аравии и в резиденции самого консула.

Агентство Рейтер сообщило в воскресенье, ссылаясь на разговор с неназванным саудовским чиновником, что Хашогги умер от удушения после того, как оказал сопротивление попытке вернуть его силой в Саудовскую Аравию.

Затем его тело завернули в ковер и якобы отдали местному сотруднику, чтобы тот от него избавился.

Сообщается, что один из саудовских агентов надел одежду Хашогги и в ней покинул консульство.

Чиновник также объяснил, что первоначальные объяснения властей Саудовской Аравии якобы объясняются тем, что эта ложная информация изначально содержалась во внутренних докладах.

Дело Хашогги

Хашогги, известный своей критикой в адрес властей Саудовской Аравии и лично наследного принца, работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США.

2 октября он вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле. С тех пор его никто не видел.

Власти Турции провели следственные действия в консульстве и пришли к выводу, что журналист был убит. Сообщалось, что из Саудовской Аравии в Стамбул тогда прилетела группа агентов спецслужб и патологоанатом.

Правообладатель иллюстрации AFP/GETTY Image caption Джамаль Хашогги был критиком политики наследного принца Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда

Первоначально саудовские власти категорически отрицали причастность к делу Хашогги и заявляли, что журналист покинул здание консульства.

По данным лояльной правительству турецкой газеты Yeni Safak, у властей Турции есть несколько аудиозаписей, на которых слышно, как Хашогги пытали, прежде чем убить.

По информации издания, на аудиозаписи слышен голос консула Саудовской Аравии Мохаммеда аль-Отайби, который обращается к предполагаемым убийцам Хашогги: "Сделайте это снаружи. Вы создадите мне проблемы".

Турецкое издание Middle East Eye со ссылкой на источник, который слышал аудиозапись, сообщало, что убийство заняло семь минут.

Расчленять Хашогги якобы начали еще живым, вколов ему какой-то препарат, писала Yeni Safak.

В последние годы Хашогги стал критиком королевской семьи. В 2017 году он перебрался в США, откуда начал более активно призывать к демократическим реформам в Саудовской Аравии.

Источники американской телекомпании Си-эн-эн сообщали, что допрос имел целью заставить Хашогги вернуться в Саудовскую Аравию, но тот отказался, и тогда его убили. По данным Си-эн-эн, в королевстве журналиста подозревали в связях с Катаром.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Госсекретарь США Майк Помпео во вторник встречался с королем Салманом аль-Саудом и наследным принцем Мухаммадом бин Салманом, чтобы обсудить судьбу Хашогги

Газета Washington Post, где саудовский журналист регулярно печатал свои колонки, сообщала со ссылкой на источники в американской разведке, что саудовские чиновники получили приказ от наследного принца Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда заманить Хашогги в Саудовскую Аравию и арестовать там.

В консульство Саудовской Аравии в Стамбуле Хашогги отправился за справкой о разводе с женой, оставшейся на родине, что было необходимо ему для заключения брака с гражданкой Турции.

Реакция США

Президент США Дональд Трамп пригрозил жестко наказать Саудовскую Аравию в том случае, если будет установлена вина властей в убийстве журналиста. Позже он смягчил свою риторику и выступил против поспешных обвинений в адрес Эр-Рияда.

На этой неделе в Эр-Рияд для переговоров с королем Саудовской Аравии и наследным принцем по поручению президента США прилетал госсекретарь Майк Помпео.

Сам Трамп разговаривал по телефону с королем Саудовской Аравии и наследным принцем. Те отрицали, что что-либо знают о судьбе журналиста.

После этого стало известно, что власти Саудовской Аравии начали расследование в отношении генконсула в Стамбуле Мухаммеда аль-Отайби, который покинул Турцию после исчезновения журналиста.

США запросили аудиозапись, о которой сообщали турецкие СМИ, говорил Трамп. При этом он оговаривался, что не уверен в существовании такой записи.

Газета New York Times писала, что американская разведка допускает причастность наследного принца Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда к исчезновению журналиста.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У Белого дома состоялись протесты против теплых отношений Трампа с наследным принцем

Однако официальный представитель Саудовской Аравии, знакомый с расследованием, заявил в пятницу агентству Рейтер, что принц не знал об операции, которая привела к смерти журналиста.

"Не было приказа убить его или даже похитить", - сказал собеседник агентства на условиях анонимности, признав при этом, что существует практика возвращения критиков королевства в страну.

В четверг 18 октября госсекретарь Помпео заявил журналистам, что посоветовал Трампу дать Саудовской Аравии несколько дней для завершения расследования исчезновения Хашогги.

После заявления генпрокурора Саудовской Аравии сенатор-республиканец Линдси Грэм, который резко критиковал Саудовскую Аравию после исчезновения Хашогги, написал в "Твиттере", что скептически относится к заявлению Эр-Рияда о первых итогах расследования.

Позже его прокомментировал и Трамп. В отличие от сенатора, он назвал расследование первым большим шагом к установлению истины. Тогда он заявил, что объяснения Саудовской Аравии заслуживают доверия.

Трамп также считает очень важным то, что произведены задержания, и не допускает того, чтобы возможные санкции против Эр-Рияда затронули контракты на поставку оружия.