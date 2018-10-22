Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Усманов в течение нескольких лет возглавлял список самых богатых людей России

Российский миллиардер, основатель USM Holdings Алишер Усманов передал долю в Mail.Ru Group в управление гендиректору холдинга Борису Добродееву. Это значит, что он теряет контроль над компанией.

До сих пор USM единолично контролировала Mail.Ru Group через акционерное общество "МФ Технологии" и "Мегафон". С 22 октября Добродеев входит в совет директоров Mail.Ru Group и получает права голоса, закрепленные за акциями "МФ Технологий", принадлежащими USM и "Мегафону", говорится в заявлении компании.

Вместе с Добродеевым в совет директоров Mail.Ru Group вошли его первый заместитель Дмитрий Сергеев, зампред правления Газпромбанка Алан Ваксман и первый вице-президент Газпромбанка Сергей Меднов. Они заменили Сергея Солдатенкова, Ивана Стрешинского, Анну Серебряникову и Влада Вольфсона.

Председателя совета директоров Mail.Ru Group Дмитрия Гришина изменения не коснулись.

По словам Усманова, он готовил передачу контроля несколько лет и уходит из управления с "лёгким сердцем". Представители Mail.Ru Group в разговоре с Би-би-си уточнили, что решение миллиардера означает, что он покидает компанию. Структуры Усманова больше не контролируют Mail.Ru Group.

По данным Mediascope Web Index, Mail.Ru Group - крупнейший холдинг в России по дневной аудитории.

Компании принадлежат одноименный почтовый сервис, ведущие русскоязычные социальные сети - "ВКонтакте" и "Одноклассники", мессенджеры ICQ, Агент Mail.Ru и ТамТам, а также многопользовательские онлайн-игры Warface, Skyforge и Perfect World.