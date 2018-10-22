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Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон принес официальное извинение жертвам сексуального насилия. Сотни людей собрались в Канберре, чтобы послушать его эмоциональное обращение к парламенту.

В ходе расследования, которое длилось пять лет, выяснилось, что за несколько десятилетий в учреждениях и организациях страны сексуальному насилию подверглись десятки тысяч детей.

"Сегодня мы наконец можем признать и услышать потерянные крики наших детей. Нам нужно смириться и склониться перед теми, о ком мы забыли, и молить их о прощении", - сказал он.

В ходе расследования, которое продолжалось до декабря 2017 года, было заслушано более 8 тыс. свидетельских показаний жертв насилия, которое происходило в том числе в церквях, школах и спортивных клубах.

"Почему игнорировали крики детей и родителей? Почему наша система правосудия была слепа к беззаконию? Почему потребовалось столько времени, чтобы начать действовать?" - сказал срывающимся голосом Моррисон.

Лидер оппозиции Билл Шортен сказал, обращаясь к парламенту: "Есть вред, который нельзя исправить. Но знайте, что сегодня Австралия просит ее простить".

После выступления премьера и лидера оппозиции в парламенте была объявлена минута молчания.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Многие из собравшихся не могли сдержать слез

Работа не окончена

Благотворительные организации, оказывающие поддержку жертвам насилия, сообщили, что пострадавшие и их близкие приехали в Канберру со всей страны, чтобы услышать извинения премьер-министра.

"Они приехали с тяжелым сердцем, - сказала глава организации Care Leavers Australasia Network Леони Шиди. - Прекрасно, что страна приносит извинения, но предстоит еще немало работы".

Один из пострадавших сказал в интервью Би-би-си: "Меня очень поддержало извинение. По крайней мере, мы дожили до того, чтобы его услышать".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Скульптура, символизирующая всех жертв насилия, установлена перед зданием парламента Австралии

С другой стороны, многие жертвы насилия критиковали реакцию правительства на расследование, особенно в части национальной схемы выплаты компенсаций. Всем жертвам сексуального насилия должны выплатить около 106 тыс. долларов, многие считают эту сумму недостаточной.

За время следствия в полицию обратились более 15 тысяч человек, расследование велось в отношении более 4 тысяч организаций, в основном религиозных и образовательных. Чаще всего в сексуальных домогательствах оказывались замешаны священники и школьные учителя.