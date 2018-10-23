"Риторика перегрета": Болтон не видит угрозы в выходе США из ДРСМД

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Болтон обсудил вопрос выхода США из договора с министром обороны Сергеем Шойгу

Советник президента США Джон Болтон, который, как ожидается, во вторник встретится в Москве с президентом Владимиром Путиным, сказал Би-би-си, что не видит угрозы в ожидаемом выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в 1987 году.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия нарушает положения договора.

"Россия нарушила соглашение. Они нарушают его много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел с ними переговоры и не вышел. А мы не дадим им нарушать ядерное соглашение, брать и создавать оружие, которое нам создавать нельзя", - отметил Трамп, выступая на митинге в Неваде.

Заявление Трампа вызвало международный резонанс и волну критики. Однако в беседе с Би-би-си Болтон отметил, что не видит в этом никаких угроз.

Отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си Сары Рейнсфорд, есть ли риск возвращения гонки вооружений и не считает ли он это опасным шагом, советник Трампа ответил: "Я считаю, что риторика перегрета".

Болтон напомнил, что он приезжал в Москву почти 17 лет назад в период выхода США из договора по ПРО. "Мы слышали много подобных заявлений, но мы вышли [из договора], и сейчас мы более безопасная страна, чем тогда", - отметил он.

На вопрос, как российское руководство реагирует на намерения США выйти из ДРСМД, советник президента США ответил: "Мы обсуждали [этот вопрос], и, как я и говорил, министр обороны [Сергей] Шойгу понимает, что в глобальном контексте это двусторонний договор времен холодной войны, но технологии изменились, геостратегическая реальность изменилась, и нам нужно иметь это в виду".

Накануне Болтон провел пятичасовые переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, а позже встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Ожидается, что во вторник советника Трампа примет президент Путин.

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"Нас беспокоит нарушение договора [ДРСМД] со стороны России, ее возможные действия на европейском театре. Но нас беспокоит также и восточноазиатский театр, и южноазиатский театр, ситуация в Иране и на Ближнем Востоке", - сказал Болтон "Коммерсанту" после встречи с Патрушевым.

Теперь США лучше понимают российскую позицию, хотят уточнить детали, говорил журналистам Болтон, комментируя итог встречи с секретарем Совбеза России.

"Многосторонний негативный эффект"

Экс-президент СССР Михаил Горбачев, подписавший Договор о РСМД с Соединенными Штатами, назвал выход из него ошибкой.

"Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума?" - заявил Горбачев в воскресенье агентству Интерфакс.

В МИД России раскритиковали заявления Трампа и пригрозили ответными мерами, в том числе военно-технического характера.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президенты СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года

С критикой действий США в понедельник также выступили главы МИД Германии и Китая.

"ДРСМД, который запрещает России и США владеть наземными ракетами средней дальности и испытывать их, в течение 30 лет является важной опорой нашей европейской архитектуры безопасности", - заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Китайские власти отметили, что односторонний выход из договора будет иметь "многосторонний негативный эффект".

"Это соглашение сыграло важную роль в стабилизации международных отношений, поддержании глобального стратегического баланса и стабильности. На сегодняшний день оно по-прежнему имеет крайне важное значение", - заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с Трампом тоже "напомнил о важности этого договора, в особенности - для европейской безопасности", - сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В чем суть договора ДРСМД?

Соглашение о ракетах средней и меньшей дальности, подписанное президентами Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в Вашингтоне, стало основой для ликвидации сотен ядерных боезарядов.

Под сокращение попали ракеты с дальностью поражения от 500 до 1000 км и от 1000 до 5500 километров.

К маю 1991 года договор был полностью выполнен. В СССР ликвидировали 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, в США - 859.

США считают, что новые российские крылатые ракеты, способные нести ядерные заряды, нарушают этот договор. Россия это отрицает.

Другие существующие ядерные державы - в том числе Китай - не подписывали РСМД.

Помимо США и постсоветской России положения договора выполняли ряд стран Восточной Европы и бывших советских республик, пока эти государства не уничтожили все доставшиеся им запасы ракет средней и меньшей дальности, способных нести ядерные боезаряды.