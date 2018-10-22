Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Массимо Каррера возглавил "Спартак" летом 2016 года

Итальянец Массимо Каррера покинул пост главного тренера московского "Спартака", сообщает пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Карреры Рауль Рианчо.

Как говорится в сообщении, Каррера "золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства".

В то же время клуб отмечает, что итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными.

"Ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет", - пояснили в пресс-службе.

Каррера возглавил "Спартак" летом 2016 года. Он пришел в клуб в качестве помощника главного тренера Дмитрия Аленичева, однако тот буквально через несколько игр был уволен, после чего Каррера занял его место.

Итальянец стал первым иностранным наставником в истории команды, которому удалось в дебютном сезоне (2016/2017) завоевать золото чемпионата России. Кроме того, это чемпионство стало для "Спартака" первым с 2001 года.

В следующем сезоне Каррера со "Спартаком" вылетел из Лиги чемпионов после группового этапа, команда заняла третье место в чемпионате России и проиграла клубу "Тосно" в полуфинале кубка России.

В нынешнем сезоне после 11 туров Российской премьер-лиги "Спартак" набрал 18 очков и отстает от лидера - "Зенита" - на семь очков. В минувшее воскресенье команда на своем поле уступила тульскому "Арсеналу" со счетом 2:3.

Это поражение стало третьим для команды в текущем сезоне: ранее спартаковцы уступили грозненскому "Ахмату" (1:2) и "Ростову" (0:1). Всего с начала осени "Спартак" выиграл лишь один из шести матчей чемпионата России.

54-летний Каррера начал свою спортивную карьеру в итальянском клубе "Про Сесто", затем был игроком разных команд Италии, в том числе "Ювентуса" и "Наполи". Тренерскую карьеру он начал с клуба "Ювентус" (2009-2014 годы), затем тренировал сборную Италии (2014-2016 годы).