Глава "Яндекса" заявил, что не продаст свою долю. Акции взлетели на 8%

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Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож заявил, что не намерен уходить из компании и продавать свою долю в ней. Ранее СМИ сообщали о том, что Сбербанк ведет переговоры о покупке крупного пакета акций интернет-гиганта.

"Команда "Яндекса" заявляет, что постоянно получает различные предложения от третьих сторон, но в соответствии с политикой компании не комментирует слухи", - говорится в сообщении пресс-служба поисковика.

На фоне этих заявлений акции "Яндекса" на торгах Московской биржи утром в понедельник выросли почти на 8 процентов.

В минувший четверг газета "Ведомости" и интернет-издание The Bell сообщили о том, что Сбербанк намерен стать крупным акционером "Яндекса".

По данным The Bell, решение о сделке пока не принято, но банк претендует на долю до 30% в капитале компании. Издание подсчитало, что рыночная стоимость 30% акций "Яндекса" составит примерно 3,8 млрд долларов.

Источник "Ведомостей" при этом говорил, что Сбербанк хоть и фаворит, но не единственный претендент на "Яндекс", так как идеи о контроле госструктур над поисковиком ранее уже высказывали силовики и чиновники администрации президента.

На фоне этих сообщений стоимость акций "Яндекса" за два дня упала более чем на 20%, а капитализация компании снизилась с 11,8 млрд долларов до 9 млрд.

В пресс-службе Сбербанка на запрос Би-би-си ответили, что организация не получала предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращалась к поисковику с подобным предложением.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Аркадий Волож заявил, что он планирует и дальше возглавлять "Яндекс"

На сегодняшний день сооснователям и первым сотрудникам "Яндекса" принадлежит 57% голосующей доли компании. Доля Аркадия Воложа составляет 10% от уставного капитала или 48% голосующего сегмента компании.

Сбербанк является одним из самых активных партнеров "Яндекса": в частности, он владеет "золотой акцией" поисковика, позволяющей ему блокировать продажу 25% акций компании.

В 2012 году банк купил три четверти доли в капитале "Яндекс.Деньги", а весной компании договорились о создании совместного предприятия на рынке онлайн-ритейла.

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