Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Клей, соединявший кости черепа Лузии, расплавился от жара, когда сгорел Национальный музей Бразилии

Среди сгоревших обломков Национального музея Бразилии в Рио-де-Жанейро ученым удалось разыскать один из самых ценных экспонатов коллекции, уничтоженной пожаром в начале сентября, - череп Лузии, древнейшие ископаемые останки человека, когда-либо найденные в Америке.

Как рассказала заместитель директора музея Кристиана Сэрежу, кости уцелели благодаря счастливой случайности. На стеклянный кейс, где хранился экспонат, упал металлический ящик, закрыв его от огня.

В результате череп распался на куски (поскольку расплавился соединяющий их клей), но его вполне можно заново реконструировать из найденных осколков.

"Отличные новости. Это просто чудо после трагедии", - цитирует Сэрежу агентство Рейтер.

"У нас было такое чувство, как будто мы заново обрели члена семьи", - вторит ей археолог Клаудиа Карвалью, которая руководит работами по поиску уцелевших экспонатов.

Ранее на пепелище удалось отыскать еще одну жемчужину коллекции Национального музея - огромный метеорит Ангра-дус-Рейс, возраст которого составляет 4,5 млрд лет.

Обе эти находки дают ученым надежду на то, что, возможно, в пожаре уцелели еще какие-либо ценные экспонаты. Полноценные поиски можно будет начать не раньше следующего года, когда сильно пострадавшее от пожара здание достаточно укрепят, чтобы в нем было безопасно работать.

Уникальный артефакт

200-летний Национальный музей Бразилии, где хранилось более 20 миллионов ценнейших экспонатов, почти полностью выгорел 2 сентября. Точная причина пожара до сих пор не установлена.

Ученые давно предупреждали, что основное здание музея - бывшая императорская резиденция - обветшало и не соответствовало требованиям противопожарной безопасности. Однако власти никак не могли найти денег на необходимый ремонт.

В огне погибли тысячи артефактов, рассказывающих об истории Бразилии и других стран, в том числе и предметы древнеегипетской культуры.

Image caption Примерно так Лузия выглядела при жизни

Утерянными считались и останки Лузии, возраст которых превышает 11 тысяч лет. Частично сохранившийся скелет молодой женщины, обнаруженный командой французских и бразильских археологов в 1975 году, стал самым известным и одним из самых ценных экспонатов музея.

По соображениям безопасности череп и часть бедренной кости Лузии хранились на первом этаже, отдельно от остальной антропологической коллекции, которая располагалась на третьем, полностью обрушившемся. Сохранилось ли что-либо из выставленных там экспонатов, неизвестно.

В палеонтологическом крыле музея были представлены останки нескольких динозавров и птерозавров - не исключено, что их также удастся найти в сгоревшем здании, хотя бы частично сохранившимися.

"Мы не ставим крест на нашей коллекции, - уверяет Карвалью. - Мы хотим возродить их, даже если на это потребуются десятилетия".