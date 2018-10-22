Путин подписал указ о санкциях против Украины

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Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение "специальных экономических мер" в отношении Украины.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что такое решение принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Как следует из текста указа, меры, которые будут применены против Украины, еще не определены. Их должны будут разработать в правительстве, также кабмин должен составить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых эти меры будут применяться.

Указ вступает в силу с 22 октября и, как отмечается в документе, будет отменен, если Киев откажется от ограничительных мер в отношении российских граждан и компаний.

Газета "Коммерсант" писала о том, что правительство занимается разработкой санкций против Украины, еще в июле этого года. Источники издания в кабмине говорили, что под ограничения могут попасть несколько сотен физических и юридических лиц, в том числе крупные бизнесмены, чиновники и политики.

В качестве меры воздействия на физических лиц собеседники "Коммерсанта" называли блокировку их активов на территории России и запрет на вывод капитала.

Источник газеты в руководстве одного из ведомств отмечал, что вопрос о введении санкций в отношении физических и юридических лиц Украины был на повестке дня с 2014 года.

После аннексии Крыма и начала военных действий в Донбассе Украина ввела санкции против 1228 российских граждан и 468 компаний. Они коснулись российских парламентариев, сотрудников администрации президента, высокопоставленных чиновников, бизнесменов, деятелей культуры и представителей СМИ. Им запрещен въезд на Украину, а украинские активы подлежат конфискации.