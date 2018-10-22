Загадочная полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась плавучим домом. Ее не могли снести четыре года

Правообладатель иллюстрации Yaromir Romanov/Znak.com

Четыре года власти Екатеринбурга не могли добиться сноса плавучего самостроя: на воде пруда в центре города плавала загадочная полусфера. Оказалось, что там кто-то жил.

Полусфера непонятного назначения появилась в пруду возле театра драмы еще в апреле 2014 года. Тогда местные жители гадали, для чего она нужна: кто-то предполагал, что там будет кафе - тем более, что у понтона, ведущего к странному зданию, стояла реклама кафе восточной кухни. Другие думали, что в "плавучую юрту" поставили в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года - поначалу она была покрыта полотном с логотипом первенства.

Летом 2014 года депутат облдумы Андрей Альшевских написал о полусфере запрос в прокуратуру. Ему уже тогда ответили, что сооружение возведено самовольно. Правда, прокуратура не стала действовать самостоятельно - вместо этого материалы проверки направили в Росприроднадзор.

"В ходе проверки установлено, что между ООО "Лаванг" и Горнадуд А.Н. заключен договор по созданию "Хаусбота "Яхта Лаванг" - символа чемпионата мира по футболу 2018 года, - говорится в ответе прокуратуры, который Альшевских выложил в своем блоге. - В нарушение ст. 11 Водного кодекса РФ Горнадуд А.Н. использует акваторию водного объекта для рекреационных целей без заключения договора водопользования".

В 2012 году, за два года до установки полусферы, канал "Главные новости Екатеринбурга" сделал репортаж именно о таких плавучих домах. Главным спикером в сюжете выступал тот самый Андрей Горнадуд - он представлен как автор идеи и главный инженер проекта. "За рубежом это называется хаусбот, то есть дом на воде", - говорит он журналистам.

Правообладатель иллюстрации Yaromir Romanov/Znak.com

Екатеринбургская компания "Лаванг" на своем сайте обещает за 133 тысячи рублей построить на заказ одноэтажный домик-полусферу площадью 12,2 квадратных метра, а за полтора миллиона - двухэтажный сборный дом в 127 квадратных метров.

Также на сайте "Лаванга" можно найти квазинаучные статьи - например, о том, что Земля якобы внутри пустая. "Мы открываем основные принципы и технологии будущего с целью того, чтобы эти технологии не были запатентованы и не стали достоянием жадных", - утверждается на сайте.

Там же можно найти, например, схему работы НЛО. "Строительство и эксплуатация НЛО - это очень дорогое удовольствие, которое потянуть под силу исключительно богатым государствам. Например, таким как фашистская Германия, которая, по сути, получила всю экономику и все ресурсы всей Европы", - утверждают авторы неподписанного текста.

О других домах-полусферах, построенных компанией "Лаванг" по заказу, ничего не известно. Зато известно, что покупатели квартир в многоквартирном недостроенном доме-полусфере засудили "Лаванг" на миллион семьсот тысяч рублей. Вкладчики взяли кредит, чтобы получить квартиру в плавучем доме на озере Березовое в Екатеринбурге. Но дом-полусфера (видимо, как раз тот, что показан в телесюжете 2012 года) так и остался недостроенным, а потом и вовсе сгорел. По сообщениям местных СМИ, остатки дома и куски стройматериалов плавают в озере. Денег возмущенным покупателям квартир никто не выплатил.

Дом на пруду в центре Екатеринбурга плавал 4 года. Надписи возле него менялись. После того, как на таинственном сооружении возникла надпись "Опорный пункт. Police", к дому пришла настоящая полиция - и надпись сняла. Потом дом вдруг переместился на другой берег пруда. В феврале 2018 года дом реконструировали - местные жители видели, как меняется полукруглая сфера. Минприроды пошло в суд, пытаясь убрать полусферу с пруда, и тот утвердил решение о сносе, но собственники не стали проводить его добровольно.

Внутрь таинственного дома представители власти смогли попасть только 22 октября 2018 года.

Судебные приставы и местные чиновники обнаружили в полусфере печку, кухню, туалет и мягкую мебель. "Здесь есть ванна, раковина, стол для работы. Собственник попросту проживал здесь", - цитирует Znak.com Никиту Ванаева из областного министерства природных ресурсов. Издание поговорило и с Горнадудом. Он утверждает, что на самом деле там находился офис компании "Лаванг", а сам объект был построен по заказу администрации Екатеринбурга, но потом власти решили не платить за него. Он же говорит, что не является собственником постройки, поэтому не собирается ее сносить.

Теперь плавучий дом готовят к сносу - его уберут в течение недели. Сейчас полусфера лежит на дне обмелевшего пруда.