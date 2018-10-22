Сбербанк повысил стоимость кредитов. Другим тоже придется поднять ставки

Крупнейший банк России с 22 октября повысил на 0,4 процентных пункта ставки по ипотечным кредитам. Исключением стали лишь военные ипотека и ипотека с господдержкой, а также нецелевые кредиты под залог недвижимости. По ним ставки остались на прежнем уровне.

Сбербанк также снизил скидку для зарплатных клиентов на ипотечные кредиты до 0,3 процентных пункта, раньше она составляла 0,3-0,5 процентных пункта.

Неделю назад, 15 октября, Сбербанк увеличил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1-2 процентных пункта. Зарплатные клиенты теперь могут взять кредит в банке под минимальную ставку в 12,9%, а остальные - под 13,9%.

В Сбербанке повышение ставок по кредитам объяснили тем, что банк ранее повышал ставки по вкладам для физлиц. Еще одна причина - это "адаптация к текущим рыночным условиям". Речь о том, что центробанк в сентябре повысил ставку на 0,25 процентных пункта до 7,5%.

Банки потянутся за Сбером

Аналитик Fitch Александр Данилин уверен, что остальные банки будут следовать по стопам Сбербанка. "Сбербанк у нас законодатель в этом деле, а остальные банки подстраиваются под него", - объяснил экономист. Данилин ждет повышения стоимости кредитов в пределах 1 процентного пункта.

Сбербанк не единственный повысил ставки по ипотеке.

22 августа Райффайзенбанк также повысил ставку на покупку квартир под залог приобретаемой или имеющейся собственности, а также ставку по рефинансированию кредитов.

"Основанием для пересмотра ставок служит стоимость долгосрочных денег на рынке", - объяснили в пресс-службе банка. Больше банк не собирается повышать ставки в ближайшее время, уточнили в пресс-службе Райффайзенбанка.

Еще одним банком, уже повысившим ставки по кредитам, стал Россельхозбанк. В начале октября он увеличил ставки также по ипотеке, писали "Банки.ру". В банке не ответили на запрос Би-би-си.

Почему банки решили поднимать ставки?

В последние годы ставки по кредитам постепенно снижались, а потребительское кредитование переживало бурный рост.

По данным Национального бюро кредитных историй, опубликованных 22 октября, в июле-сентябре этого года банки выдали 4,2 млн потребительских кредитов - это на 1,7% больше, чем в третьем квартале 2017 года.

В бюро отметили, что растет и средняя сумма кредита, который люди берут на покупку товаров и услуг, а модель поведения населения меняется. Люди больше тратят, а не копят.

Но в сентябре ЦБ повысил ставку на 0,25 процентных пункта до 7,5%, и аналитики заговорили о новой "мини-эпохе": регулятору придется прекратить цикл снижения ставок и начать их повышение.

"Когда ставки по депозитам растут, это транслируется на кредиты. Это нормальная реакция - банки сохраняют процентную маржу", - объясняет аналитик АТОНа Михаил Ганелин. Аналитик не ожидает существенного падения спроса на кредиты, так как повышение ставок пока небольшое.

Будут ли банки в будущем повышать ставки? По словам Данилина, это будет зависеть от ситуации с санкциями и других факторов, которые сложно предсказать.

Ганелин считает, что повышение может еще произойти, но вряд ли оно будет сильным. Все будет зависеть от динамики депозитов, а также политики Банка России и инфляции.

Центральный банк проведет следующее заседание совета директоров по ставке в ближайшую пятницу. Согласно опросу Рейтер, большинство экономистов ожидает, что ставка останется на уровне 7,5%, а само заседание пройдет спокойно.

Кто пока не хочет повышать ставки?

Заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский заявил, что банк не повышал ставки по кредитам и не планирует этого делать. Хотимский надеется, что ставки на рынке после отскока в третьем квартале останутся стабильными на ближайшие год-полтора.

В Росбанке пока не планируют вносить изменения в цены на кредиты, рассказала Би-би-си замдиректора департамента розничных продуктов и маркетинга банка Лидия Каширина. По ее словам, в банке следят за ситуацией на рынке.

Заместитель председателя правления банка "ДельтаКредит" Ирина Асланова сказала Би-би-си, что в настоящее время ставка не повышается, но банк "не исключает такой возможности в дальнейшем". По ее словам, то, что Сбербанк повысил ставки по ипотеке, вполне объяснимо: стоимость денег для банков выросла, а ситуация на рынках капитала остается нестабильной.

В банке "Хоум Кредит" отказались комментировать свои планы. Аналитик банка Станислав Дужинский не ждет в ближайшие время существенного роста ставок по необеспеченным кредитам. "Значимого изменения ставок в нашем банке последнее время не происходило", - добавил он. Ипотечных кредитов банк не выдает.

ВТБ не ответил на запрос Би-би-си, а в Альфа-банке отказались от комментариев.