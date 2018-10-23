Минобороны России выделит почти 500 млн рублей на слежку за курсантами в интернете

Правообладатель иллюстрации TASS

Российское минобороны разместило тендер на средства контроля за интернет-активностью курсантов военных учебных заведений. На исполнение тендера выделено 485 млн рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Тендер на "Комплексное оснащение вооруженных сил Российской Федерации средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений минобороны России к ресурсам сети интернет (по спецификации)" ведомство разместило 22 октября. Первым внимание на это обратило агентство Интерфакс.

Согласно документации, минобороны планирует купить лицензии на различное программное обеспечение, и в том числе расширить действующую лицензию на использование программы InfoWatch Traffic Monitor.

InfoWatch Traffic Monitor - это автоматизированная система, которая предотвращает внутренние угрозы и неправомерные действия сотрудников, говорится на сайте компании InfoWatch.

Она выявляет в потоке данных конфиденциальные документы, предотвращает их утечку и защищает бизнес от действий внутренних злоумышленников.

В августе прошлого года компания сообщила, что система InfoWatch Traffic Monitor прошла сертификацию минобороны и вызвала интерес со стороны "ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса".

"На текущий момент система прошла испытания в ряде предприятий данного сектора, продемонстировав стабильную работу в промышленных условиях", - приводятся на сайте компании слова ведущего менеджера по развитию InfoWatch Александра Клевцова.