Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сергей Гуриев считает, что самый главный фактор успеха - это родители и гендер

Американский экономист Джон Мейнард Кейнс в первой половине прошлого века предсказывал, что через 100 лет доходы населения вырастут в четыре раза, а производительность труда - в восемь раз. Люди, писал Кейнс, будут работать по 15 часов в неделю.

Прогнозы Кейнса по доходам сбылись, отмечает главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев. Жители развитых стран получают сейчас в пять раз больше, чем во времена Кейнса, но работают по-прежнему по 40 часов в неделю.

Гуриев был ректором Российской экономической школы и покинул Россию в 2013 году. Сейчас он живет во Франции. Он прочитал лекцию в Москве в рамках экономического лектория РЭШ. Русская служба Би-би-си выделила из лекции Гуриева самое интересное.

Почему в России не работают пожилые?

Большинство стран мира переживают или пережили демографический переход - рождаемость сокращается, а люди начинают вкладывать больше развитие в своих детей.

У этого есть свои плюсы. Людей среднего возраста становится больше, что приводит к росту доходов населения при той же производительности труда.

Люди больше сберегают, и по мере того, как они стареют, их накопления выходят на рынок инвестиций.

Кроме того, эти поколения оказываются более производительными, так как в этих людей больше инвестировали их родители и они сами вкладывали в себя во время построения своей карьеры.

Но эти дивиденды получили развитые страны, полагает Гуриев.

В Западной Европе отвечают на старение населения с помощью притока мигрантов, автоматизации производства и более длительного периода активной экономической жизни населения.

В Восточной Европе все наоборот: люди уезжают из стран региона, автоматизация здесь не так развита, а активность людей старшего возраста остается невысокой.

Гуриев приводит в пример статистику.

После 50 лет жители Западной Европы продолжают работать, а активность жителей Восточной Европы резко идет на спад. Особенно различия заметны в возрасте 60-65 лет.

Россия за последние 20 лет обогнала европейских соседей: экономическая активность старшего поколения россиян выросла на 11 процентных пунктов.

Но занятость людей пожилого возраста все равно резко сокращается. По словам Гуриева, обвал происходит после 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как отмечает Гуриев, пожилые люди в России чаще жалуются на здоровье

Навыки и знания пожилых россиян выше, чем в других развивающихся странах. Но они чаще жалуются на здоровье. Так, после 50 лет оценка своего здоровья российскими мужчинами резко ухудшается и оказывается намного ниже, чем в развитых странах.

Вывод: когда мы говорим о неактивности людей старшего возраста, то это не вопрос навыков, а вопрос здоровья, полагает Гуриев.

Кого заменят роботы?

В странах Восточной Европы, как и в развитых странах, происходит поляризация рынка труда.

Рабочие места создаются на вершине пирамиды навыков и знаний - как для людей с хорошим образованием и навыками, так и в самом низу этой пирамиды.

Вершину пирамиды сложно заменить роботами, а внизу пирамиды зарплаты такие низкие, что смысла автоматизировать такие рабочие места нет.

А в середине "пирамиды знаний и навыков" рабочие места либо автоматизируются, либо аутсорсятся, объясняет Гуриев. По его словам, это касается обрабатывающей и добывающей промышленности и сельского хозяйства.

Гуриев приводит список отраслей, на которые автоматизация окажет наибольшее и наименьшее влияние. В наименьшей степени пострадают финансовая деятельность, юридические услуги и бухучет, телекоммуникации, программирование и образование. В зоне риска - текстильное производство, производство продуктов питания, сельское хозяйство и охота, наземный транспорт и лесоматериалы.

Что будут делать люди после автоматизации?

Пример Словакии и других стран Центральной и Восточной Европы, где высок уровень автоматизации рабочих мест, тревожит экономистов, говорит Гуриев.

Проблему может решить обучение людей в течение всей их жизни, полагает он.

Но если этого не произойдет, то может быть обратный эффект. "Если ничему не учить, то люди будут всю жизнь играть в видеоигры. И это будет не самый хороший сценарий", - объясняет он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гуриев предупреждает, что оставшиеся без работы люди часто слишком увлекаются видеоиграми

В пример он приводит США, где часть рабочих мест исчезла из-за роста импорта из Китая. В итоге люди, которые пострадали от этого, не имеют перспектив трудоустройства и не могу найти себе пару в жизни.

Многие из них слишком много играют в видеоигры, слишком много пьют, употребляют наркотики, описывает Гуриев.

Смертность среди белых мужчин среднего возраста в США растет - это уникальный пример для мирного времени. Америка не заметила этих проблем, заметит ли их Центральная Европа, не ясно, сказал он.

Почему нужно жить в большом городе, чтобы стать богаче через 20 лет?

В мире и в России растет население крупных городов и регионов вокруг них, говорит Гуриев. В регионах, где нет крупных городов, население сокращается.

Рост плотности населения приводит к росту производительности труда - в развитых странах она может вырасти на 7-10 процентных пунктов, а в странах ЕБРР - на пять процентных пунктов.

По словам Гуриева, в ЕБРР построили модель, которая позволяет понять, как к 2040 году плотность населения повлияет на благосостояние людей. Модель учитывает и отрицательные эффекты от урбанизации.

Выяснилось, что если вы живете в месте с высокой плотностью населения, то к 2040 году ваше благосостояние будет выше, уверен Гуриев.

В какой семье надо родиться, чтобы стать успешным?

Россия - это страна с неравными возможностями, а от того, в какой семье вы родитесь, зависят ваши шансы на успех, полагает Гуриев.

Залогом жизненного успеха в ближайшие 10 лет он называет хорошее образование. При этом шанс получить хорошее образование более высок у тех, кто родился в более состоятельной семье.

"Вам лучше родиться в богатой семье, лучше родиться мужчиной… и нужно родиться в городе. Самый главный фактор успеха - это родители и гендер", - говорит экономист.

В мире за последние 30 лет неравенство по доходам сократилось.

"Есть данные, которые показывают, что Россия имеет самое высокое неравенство богатства в мире, что влияет на неравенство возможностей", - полагает он.

Решать эту проблему можно с помощью предоставления равного доступа к образованию для людей из бедных семей и малых городов, советует экономист. При этом учить детей нужно тому, что не может сделать компьютер.

Как образование помогает справиться с коррупцией?

Высокий уровень коррупции способствует росту и консервации неравенства, считает Гуриев.

Регион развивающейся Европы, куда входит Россия, не только более образованный и стареющий, но и более коррумпированный по сравнению с другими развивающимися странами, рассказывает Гуриев.

Уровень коррупции отчасти компенсирует уровень образования. Если бы в России был меньше уровень коррупции, но при этом такой же уровень образования, как сейчас, то Россия была бы намного богаче, полагает Гуриев.

Но если бы у нее был уровень образования сопоставим со странами с таким же уровнем коррупции, то она была бы в три-четыре раза беднее, полагает он.

"Эти факторы пока друг друга компенсируют. Но какой из них победит в перспективе, это хороший вопрос", - сказал Гуриев.