Эрдоган призвал Саудовскую Аравию к ответу за убийство Хашогги

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашогги было спланировано за много дней.

Он назвал эту акцию жестокой и варварской, и потребовал от саудовцев ответить, где находится тело и кто отдал приказ об убийстве.

Выступая с речью перед однопартийцами-парламентариями, Эрдоган также призвал провести суд над подозреваемыми в Стамбуле.

При этом Эрдоган подчеркнул, что не сомневается в искренности короля Саудовской Аравии, когда тот говорит, что ему неизвестны обстоятельства, связанные с гибелью Хашогги. Главный вопрос, на который, по словам Эрдогана, многие и он сам хотели бы получить ответ, - почему тело журналиста до сих пор не найдено?

О выступлении президента Турции было объявлено заранее, и Эрдоган обещал раскрыть в нем "голую правду" о смерти саудовского журналиста.

Реджеп Тайип Эрдоган переговорил по телефону с саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом, который считается самым влиятельным человеком в государстве и которому король доверяет политическое руководство. После этого звонка, по словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Эр-Рияд стал более открыто сотрудничать в расследовании того, что произошло внутри консульства в Стамбуле.

В течение трех недель Саудовская Аравия выдвигала противоречивые версии. Самую свежую из них Эр-Рияд огласил 22 октября - теперь Саудовская Аравия утверждает, что журналиста действительно убили в консульстве, но произошло это случайно в завязавшейся драке.

Пила для распиливания костей

Однако турецкие следственные органы многокртано передавали в прессу данные о том, что Джамаль Хашогги был убит в результате спланированной акции, для осуществления которой в Турцию прибыла команда саудовских агентов, в том числе и патологоанатом, у которого была с собой пила.

В утечках в прессу турецкие официальные лица сообщали, что наручные "умные часы" Хашогги были включены, и аудио- и видеоинформация с них была передана в "облако". Айфоны журналиста были у его невесты, которая ожидала его у здания посольства, и она знает коды доступа к облачному сервису.

На аудиозаписи, как утверждали источники, слышно, что Хашогги сразу начали избивать, сделали ему укол и начали расчленять еще живым. По непотвержденным сообщениям, операция заняла около 7 минут.

Многие мировые лидеры осудили убийство колумниста Washington Post и потребовали полного расследования. Президент США Дональд Трамп вначале грозил жесткими мерами виновным в смерти журналиста, однако позднее заявил, что верит руководству Саудовской Аравии и считает версию о непреднамеренном убийстве правдоподобной.

Американские СМИ сообщили, что глава ЦРУ Джина Хаспел отправилась в Турцию, чтобы помочь с расследованием.

Что говорили саудовцы

Сначала саудовские власти заявляли, что Хашогги покинул консульство в тот же день, когда вошел в него - 2 октября, и больше они ничего не знают.

19 октября они признали, что журналист мертв, но сказали, что он умер в "кулачной драке".

22 октября они признали, что Хашогги был убит, но высшее руководство страны якобы не было в курсе "несанкционированной операции".

"Люди, которые сделали это, действовали за рамками своих полномочий, - заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр американскому телеканалу Fox News. - Очевидно, произошла ужасная ошибка, и попытки скрыть ее только усугубили ситуацию". По словам министра, власти Саудовской Аравии не знают, где тело Хашогги.

Неназванный саудовский чиновник сказал агентству Рейтер в воскресенье, что Хашогги был задушен, после того, как отказался возвращаться в Саудвскую Аравию. По словам источника агентства, его тело завернули в ковер и передали местному сообщнику, чтобы тот избавился от него.

Саудовская Аравия заявила, что в ходе собственного расследования арестовала 18 человек и что двое помощников наследного принца Мохаммеда бин Салмана сняты со своих постов. Под руководством принца создана комиссия по реформированию спецслужб.

Переодетый двойник

Свидетельство того, как одной из попыток скрыть произошедшее было в понедельник опубликовано Си-эн-эн.

Турецкие официальные органы передали телекомпании видеозапись, на которой человек, загримированный под Джамаля Хашогги, выходит из здания саудовского консульства в Стамбуле. Турецкие следовали заявили журналистам, что опознали в загримированном человеке с накладной бородой и в очках одного из саудовских агентов. На нем подлинная одежда Хашогги, но другие ботинки.

На камеры внешнего наблюдения попал не только выход агента под видом Хашогги из здания, но и другие передвижения этого агента - в частности, видно, что он выезжал на такси к Голубой мечети и заходил в туалет, чтобы переодеться в рубашку Хашогги.