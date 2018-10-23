Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS

Русская православная церковь заявила, что не будет подчиняться решениям Константинопольского патриархата в отношении православия на Украине. Накануне Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно последует решениям Константинополя по Украине.

Комментируя слова Варфоломея, секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук заявил Интерфаксу, что РПЦ "не обязана подчиняться решениям Константинопольского патриархата, поскольку каноны Вселенских Соборов, о которых говорит патриарх Варфоломей, не наделяют его никакими властными полномочиями вне своего патриархата".

Патриарх Варфоломей, рассуждая о перспективах предоставления автокефалии украинской православной церкви, говорил, что исключительные права Вселенского патриархата основаны на решениях Вселенских соборов и обязательны для всего православия.

"Нравится это нашим русским братьям или нет, довольно скоро они последуют решению Вселенского патриархата, поскольку у них нет другого выбора", - заявил в понедельник патриарх Варфоломей.

Конфликт из-за Украины

11 октября Константинопольский патриархат снял анафему (отлучение от церкви) с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и отменил документ XVII века, по которому, как считает РПЦ, в ее юрисдицию были переданы территории нынешней Украины.

Media playback is unsupported on your device "Хочется, чтобы это угомонилось": прихожане греческой церкви о ссоре РПЦ и Константинополя

Фактически это решение ознаменовало собой начало процесса предоставления автокефалии (независимости) православной церкви, которую в скором будущем планируется создать на Украине.

В ответ на это синод Русской православной церкви принял решение полностью разорвать отношения с Вселенским патриархатом Константинополя.

По мнению РПЦ, Константинопольский патриархат не имел канонических прав для отмены принятых ранее судебных решений - в частности, по отлучению Филарета.

Разрыв отношений с Константинополем означает, что миряне Русской православной церкви не могут причащаться в храмах Константинополя, а священники и иерархи не могут совершать совместных богослужений.