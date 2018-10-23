Правообладатель иллюстрации Black Sea MAP/EEF Expeditions Image caption Затонувшее судно лежит на глубине 2000 метров, его фотографии сделаны с помощью глубоководных аппаратов, снабженных камерами

В Черном море, у побережья Болгарии обнаружено греческое торговое судно, затонувшее, по мнению ученых, 2400 лет назад.

Это одна из самых древних и самая хорошо сохранившаяся находка из всех когда-либо извлеченных со дна моря.

В музее Гехта в Хайфском университете Израиля уже хранится одно судно, датируемое примерно V веком до нашей эры, но в намного худшем состоянии.

23-метровое лежащее на боку судно обнаружила совместная англо-болгарская команда исследователей в 80 с лишним километрах от побережью болгарского города Бургас.

Руль, скамейки гребцов и даже различная утварь отлично сохранились.

"Это просто другой мир, - описывает свои впечатления от находки член экспедиции Хелен Фарр. - Когда аппарат (телеуправляемый необитаемый подводный аппарат - прим. Би-би-си) опускается сквозь толщу воды и вашему взору предстает лежащий на дне и отлично сохранившийся корабль, такое впечатление, что вы совершаете скачок во времени".

С помощью двух глубоководных аппаратов исследователи получили изображения судна в формате 3D и взяли образец поверхности для радиоуглеродного анализа, чтобы определить его возраст.

Правообладатель иллюстрации Werner Forman/Getty Images Image caption Судно на дне Черного моря очень похоже на это, изображенное на античной вазе. Ученые полагают, что ваза примерно на сто лет старше найденного ими корабля

Причина, по которой судно, датируемое примерно 400 годом до нашей эры, так хорошо уцелело, кроется в особенности Черного моря - отсутствии кислорода в его глубинном слое.

Кроме того, до останков, лежавших на глубине 200 метров, не могли добраться дайверы-любители, охотящиеся за артефактами с затонувших кораблей.

Найденное судно - одно из многих, ходивших в древности между греческими островами и средиземноморскими колониями вдоль побережья Черного моря.

Ученые отмечают, что очертаниями и дизайном оно очень похоже на изображение корабля, которым в древности греки украшали свои вазы и сосуды для вина.

В Британском музее, в частности, хранится ваза, на которой изображен привязанный к мачте Одиссей в том момент, когда его корабль проплывает мимо серен. Судно на вазе и судно со дна Черного моря очень похожи по многим параметрам.

Пока неясно, какой груз перевозил затонувший корабль. По словам исследователей, на это понадобится время. Пока доступа внутрь судна у них нет.

"Нас как археологов интересует, что находка может рассказать нам о технологиях, торговле и передвижениях в этом районе в ту пору", - говорит Хелен Фарр.

За последние три года научная экспедиция, которую она представляет, обнаружила 67 затонувших кораблей, включая торговые суда Римской империи и суда казацкого торгового флота XVII века.