Полярника из Петербурга обвиняют в попытке убийства в Антарктиде
Суд в Петербурге отправил под домашний арест сотрудника НИИ, которого обвиняют в попытке убить коллегу на антарктической станции "Беллинсгаузен".
Конфликт между полярниками на острове Кинг Джордж произошел 9 октября. В столовой российской станции 54-летний инженер Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Сергей Савицкий ударил ножом сварщика из того же НИИ.
Что именно стало причиной вспыхнувшей ссоры, неизвестно. По данным издания "47News", еще до драки между полярниками были напряженные отношения.
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52-летний пострадавший сейчас находится в одной из больниц Чили, куда его, по сведениям "Фонтанки", доставили в тяжелом состоянии с ножевым ранением в грудь.
"Ему оказана квалифицированная помощь. По прогнозам, в ближайшее время он будет готов для транспортировки в Россию", - сказал в разговоре с "47News" начальник Российской антарктической экспедиции, замдиректора Арктического и Антарктического НИИ Александр Клепиков.
По словам Клепикова, на станции после госпитализации пострадавшего сотрудника и отправки в Санкт-Петербург напавшего на него инженера Савицкого остаются 12 человек.
Савицкого направили домой в тот же день, когда между полярниками вспыхнул конфликт. С острова Кинг Джордж в Антарктике до Санкт-Петербурга мужчина добирался 11 дней.
20 октября Савицкого в аэропорту Пулково встретили сотрудники полиции. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.
22 октября Василеостровский районный суд отправил инженера под домашний арест на 1 месяц и 19 суток. Сам он против этой меры пресечения не возражал.
Самая северная станция в Антарктике
Проекты, которыми занималась 63-я сезонная Российская антарктическая экспедиция, были завершены еще летом. В Антарктике ученые занимались исследованиями, связанными с изменением климата на планете за последние 2 тысячи лет.
Однако плановые ремонтные и природоохранные работы на российских антарктических станциях продолжились в следующие месяцы, уже после завершения сезонных проектов экспедиции.
Основанная в 1968 году станция "Беллинсгаузен" - самая северная, ближайшая к экватору российская антарктическая база.
Полярная станция в последние годы не раз привлекала к себе внимание. Так, в 2016 году на "Беллинсгаузен" приезжал глава Русской православной церкви, тремя годами раньше, в 2013 году, ее посетила рок-группа Metallica.