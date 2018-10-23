Полярника из Петербурга обвиняют в попытке убийства в Антарктиде

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Суд в Петербурге отправил под домашний арест сотрудника НИИ, которого обвиняют в попытке убить коллегу на антарктической станции "Беллинсгаузен".

Конфликт между полярниками на острове Кинг Джордж произошел 9 октября. В столовой российской станции 54-летний инженер Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Сергей Савицкий ударил ножом сварщика из того же НИИ.

Что именно стало причиной вспыхнувшей ссоры, неизвестно. По данным издания "47News", еще до драки между полярниками были напряженные отношения.

52-летний пострадавший сейчас находится в одной из больниц Чили, куда его, по сведениям "Фонтанки", доставили в тяжелом состоянии с ножевым ранением в грудь.

"Ему оказана квалифицированная помощь. По прогнозам, в ближайшее время он будет готов для транспортировки в Россию", - сказал в разговоре с "47News" начальник Российской антарктической экспедиции, замдиректора Арктического и Антарктического НИИ Александр Клепиков.

По словам Клепикова, на станции после госпитализации пострадавшего сотрудника и отправки в Санкт-Петербург напавшего на него инженера Савицкого остаются 12 человек.

Савицкого направили домой в тот же день, когда между полярниками вспыхнул конфликт. С острова Кинг Джордж в Антарктике до Санкт-Петербурга мужчина добирался 11 дней.

20 октября Савицкого в аэропорту Пулково встретили сотрудники полиции. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

22 октября Василеостровский районный суд отправил инженера под домашний арест на 1 месяц и 19 суток. Сам он против этой меры пресечения не возражал.

Самая северная станция в Антарктике

Проекты, которыми занималась 63-я сезонная Российская антарктическая экспедиция, были завершены еще летом. В Антарктике ученые занимались исследованиями, связанными с изменением климата на планете за последние 2 тысячи лет.

Однако плановые ремонтные и природоохранные работы на российских антарктических станциях продолжились в следующие месяцы, уже после завершения сезонных проектов экспедиции.

Основанная в 1968 году станция "Беллинсгаузен" - самая северная, ближайшая к экватору российская антарктическая база.

Полярная станция в последние годы не раз привлекала к себе внимание. Так, в 2016 году на "Беллинсгаузен" приезжал глава Русской православной церкви, тремя годами раньше, в 2013 году, ее посетила рок-группа Metallica.