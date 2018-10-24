Сексуальные домогательства в Британии: депутаты бьют тревогу

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Молодые девушки и женщины в Великобритании нередко подвергаются сексуальным домогательствам в общественных местах. Об этом свидетельствуют данные доклада Комитета по правам и свободам женщин британского парламента.

Среди распространенных форм таких домогательств - свист на улице, неприличные комментарии, распускание рук в час пик в общественном транспорте, апскертинг, приставания вплоть до сексуального насилия в университетах со стороны персонала и студентов.

Зачастую, пишут авторы доклада, домогаться к девочкам начинают со школьных лет.

"Мою 12-летнюю дочь назвали шлюхой"

Собеседница Би-би-си Сара рассказала, что ее 12-летняя дочь стала жертвой домогательств в школьном автобусе: мальчики выталкивали ее с места, плевались в нее и называли шлюхой.

И хотя школа предприняла меры после того, как Сара сообщила о таких инцидентах, по ее словам, давно пора начать борьбу, чтобы такое поведение не стало нормой.

"Все начинается с шуток между мальчиками и девочками, но потом превращается в нечто куда более серьезное, - говорит она. - Мальчики думают, что им позволено так обращаться с девочками. Если они считают это допустимым сейчас, кем они станут, когда вырастут?"

Что в докладе?

Глава Комитета по правам и свободам женщин Мария Миллер сказала: "Женщины чувствуют, что это их обязанность - избегать рискованных ситуаций. Это ставит женщин в неравное положение".

Женщины и девушки, опрошенные авторами доклада, рассказали о разных формах домогательств, с которыми они сталкиваются: от приставаний в баре или клубе до попыток сделать фото и видео под юбкой.

Одним из самых распространенных видов домогательства, судя по исследованию британской общественной организации Plan UK, стало освистывание на улице.

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"Эти непрекращающиеся ежедневные домогательства могут быть незаметны для тех, кто их не испытывает. Сексуальные домогательства женщин и девушек так прочно закрепились в нашей культуре, что мы не замечаем их даже тогда, когда они происходят у всех на виду", - говорится в докладе.

По данным опроса, проведенного YouGov по заказу коалиции "Прекратим насилие против женщин" в 2016 году, 64% женщин испытывали нежелательное внимание сексуального характера в общественных местах. Среди девушек 18-24 лет эта цифра еще больше - 85%.

15% женщин в опросе Transport for London в 2013 году сказали, что подвергались домогательствам в общественном транспорте в британской столице за последние 12 месяцев. Лишь каждая десятая из них обратилась в полицию.

Домогательства в транспорте принимают разные формы. Это и попытки потрогать женщин за их интимные места в час пик в метро, мастурбировать на глазах у женщин в полупустых автобусах вечером.

К домогательствам авторы доклада относят и прилюдный просмотр порнороликов на мобильном телефоне.

Еще одно исследование было проведено в 2014 году и изучало домогательства в барах и клубах.

63% женщин и 26% мужчин в возрасте 18-24 лет, которые регулярно ходят в эти места, рассказали, что сталкивались там с домогательствами.

Авторы доклада делают вывод, что в барах домогательства считаются частью неписаных правил и поэтому не осуждаются обществом.

Одна женщина описала случай, как ее выгнали из бара, когда она физически защищалась от домогательства мужчины. "Охранник сказал мне, что да, он перебрал немного, но это не оправдывает насилие с твоей стороны", - рассказывает она.

Какие последствия?

Психологический вред от домогательств может быть очень серьезным.

Пострадавшие девочки и женщины часто боятся ходить в бары и клубы и даже просто выходить на улицу, а если выходят, то тщательно выбирают маршруты и не ходят там, где, как им кажется, их могут домогаться.

Самыми травмирующими могут быть домогательства в детстве. Одна из опрошенных в докладе женщин говорит, что ее худшие воспоминания связаны с возвращением домой с уроков в школьной форме.

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"Для мужчин было нормой открыть окно машины и посвистеть мне или выкрикнуть что-то неприличное", - вспомнила она. Другая женщина рассказала, что ее начали домогаться еще до 12 лет.

Женщины зачастую винят себя или ищут причину в себе, когда их домогаются, отмечают авторы доклада.

Кто домогается?

Доклад цитирует исследование бразильской организации Promundo, которая в 2016 году опросила по тысяче молодых мужчин в Великобритании, США и Мексике и установила, что склонность к домогательствам формируется в раннем возрасте.

Каждый третий опрошенный британский мужчина сказал, что за последний месяц он допускал неподобающие комментарии с сексуальным посылом в адрес незнакомых женщин или девушек в общественных местах и онлайн.

Это молодые люди с разным уровнем дохода и образования.

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Лучше всего склонность к домогательствам предсказывает отношение опрошенных к тому, что значит быть мужчиной.

Респондентов просили оценить, насколько они согласны с утверждениями "мужчина должен быть сильным, даже когда нервничает или боится" и "настоящий мужчина никогда не отказывается от секса".

Оказалось, что молодые люди с самым высоким уровнем поддержки этих установок в 10 раз чаще склонны к домогательствам, чем те, кто меньше всего соглашался с этими утверждениями.

Что делать с домогательствами?

Доклад рекомендует правительству Великобритании несколько новых мер, в том числе - блокировать порносайты, если человек подключается к Wi-Fi на общественном транспорте, законодательно запретить отправлять непрошенные интимные фото, запустить широкую образовательную кампанию против домогательств, обязать владельцев баров и пабов и администрации университетов более активно бороться с домогательствами в их заведениях.

Но что делать тем, кто стал объектом непрошенного сексуального внимания или приставаний?

Международное движение против домогательств Hollaback! признает, что правильной или неправильной реакции в такой ситуации нет, но несколько полезных тактик поведения:

1. Быть жесткой. Посмотрите в глаза тому, кто к вам домогается, и резко осудите его поведение громким и четким голосом.

2. Говорить то, что звучит естественно. Нельзя звучать так, как будто вам стыдно или вы чувствуете свою вину в происходящем.

3. Не продолжать спор. Те, кто до вас домогается, могут начать спорить или высмеивать вас, затягивая в разговор. Как бы ни хотелось вступить в перепалку, рекомендуется этого не делать. Внимание будет только поощрять их неприличное поведение.

4. Идите дальше. После того, как вы сказали то, что нужно было сказать, продолжайте идти своей дорогой. Домогающиеся до вас не заслуживают вашей компании.