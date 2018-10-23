"Российские ракеты уже в Европе": о чем Болтон говорил с Путиным

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/POOL/TASS Image caption На встрече в Москве Путин и Болтон согласились с тем, что президенты России и США могут встретиться 11 ноября в Париже, где будут отмечать 100-летие окончания Первой мировой войны

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон завершил рабочую поездку в Москву переговорами с президентом России Владимиром Путиным. Что он рассказал журналистам на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером?

Ожидалось, что главной целью встречи Болтона с российским руководством, в том числе с Путиным, будет информирование о решении Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), о котором президент США объявил в минувшую субботу. В начале брифинга советник Трампа ограничился словами о том, что они с Путиным "поговорили" об этом решении.

Выход США из ДРСМД

Этой теме был посвящен первый вопрос, который задал ведущий телеканала "Россия 1" Сергей Брилев. Он поинтересовался, не сложится ли такая ситуация, что "где захотим, там ракеты и ставим". "Неужели ракеты опять вернутся в Европу, превращая европейцев в заложников" - воскликнул Брилев.

"На самом деле, в Европе уже находятся российские баллистические ракеты. Угрозой является не выход США из этого договора, а наличие российских ракет на европейской территории", - сказал советник Трампа.

"Я могу сказать, что позиция Соединенных Штатов состоит в том, что Россия нарушает положения договора. Россия отрицает такие нарушения и придерживается такого мнения, что Соединенные Штаты нарушают положения договора. Каким образом мы можем убедить их в том, с чем они не согласны?" - спросил Болтон.

По его словам, "Россия пыталась скрыть этот факт" с 2013 года, и каждый год госдепартамент США указывает в своих отчетах на невыполнение Москвой своих обязательств по этому договору.

Договор устарел, "в настоящее время существует новая стратегическая реальность", и выход США из ДРСМД не разрушит глобальную безопасность, как это не произошло и после выхода Вашингтона из договора по ПРО, считает Болтон.

"Это напоминает мне шутку про договор ПРО, которой мы обменивались в 2001 году. Тогда на мониторах всех журналистов была одна фраза, что договор по ПРО - краеугольный камень глобальной стабильности. Тем не менее, ничего такого не произошло [после выхода США]. То же самое, наверное, можно сказать и о договоре РСМД", - сказал Болтон.

Он также заявил, что в Вашингтоне считают, что распространение ДРСМД на другие страны, помимо России и США, пока невозможно: "Что касается универсализации договора, мысли по этому поводу существовали, рассуждения были, начиная с 2004 года, но пока что нет никакой возможности реализовать эти идеи".

Санкции

Журналисты спросили, чего ждать от новых американских санкций, которые должны быть утверждены в ноябре. Болтон в ответ попросил их задавать вопросы только по повестке его визита в Москву. Но все же ответил на вопрос.

Он напомнил, что законодательства США обязывает Белый дом предпринять определенные действия в ответ на применение химоружия, в котором США и Британия подозревают Россию.

"Пока что могу сказать, что окончательного решения по этому вопросу принято не было", - сказал Болтон.

Вмешательство в выборы

Помощник Трампа заявил, что на встрече с Путиным выразил озабоченность в связи с предполагаемым вмешательством России в американские выборы.

При этом Болтон подчеркнул, что эти действия не принесли никакой пользы и только серьезно навредили отношениям Москвы и Вашингтона.

Отвечая на вопросы журналистов, Болтон сказал, что США мониторят потенциальное вмешательство в промежуточные выборы, которые состоятся в ноябре.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Советник Трампа сказал, что готов ответить на вопросы Путина, но заметил, что "оливковую ветвь с собой не привез"

"Директор ФБР Кристофер Рэй сказал, что пока они не видят никаких действий, которые напоминали бы по своим масштабам действия в 2016 году", - добавил он.

По его словам, пока нет фактов, что вмешательство повлияло на исход выборов, но оно точно привело к снижению доверия и "достаточно враждебным эмоциям внутри США". Так он ответил на вопрос, можно ли ставить вопрос о снятии санкций, если усилия по вмешательству в выборы оказались тщетными.

Ситуация в Сирии

Болтон рассказал, что по итогам его визита в Москву была достигнута договоренность укрепить и расширить координационные действия России и США по вопросам Сирии.

Он назвал очень важным договор России, Сирии и Турции по Идлибу и отметил, что он соблюдается, несмотря на наличие проблем.

"Договор по Идлибу является очень важным. Президент Трамп заявил, что это позволило избежать гуманитарной трагедии. Пока что договор, которого достигли Россия, Сирия и Турция, держится, несмотря на определенное количество все еще неразрешенных проблем", - заявил Болтон.

Он отметил, что на Сирию "надо посмотреть в более глубоком масштабе" и обратить внимание на действия Ирана, который "достаточно негативно себя ведет".

Бизнес

Россия и США договорились о первой встрече совместного бизнес-совета, которая пройдет в первом квартале следующего года.

Особую роль в принятии этого решения сыграл посол США в России Джон Хантсман, подчеркнул Болтон.

Встреча Путина и Трампа

В ходе визита Болтона в Москву достигнута договоренность о следующей встрече Путина и Трампа.

На пресс-конференции Болтон напомнил, что в ходе встречи Путин предложил провести переговоры с Трампом в Париже, на что тот заявил, что президенту США "будет очень приятно" встретиться там с российским лидером.

Помощник российского президента Юрий Ушаков уже подтвердил, что 11 ноября после торжественных мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны Путин и Трамп проведут "нормальную двустороннюю встречу".

Визит Болтона в Москву

Болтон прибыл с официальным визитом в Москву 21 октября. В понедельник он провел пятичасовые переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, главной темой которых была ситуация вокруг Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности, из которого США планируют выйти.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Во вторник утром Болтон обсудил вопрос выхода США из договора с министром обороны России Сергеем Шойгу

Вечером в понедельник Болтон встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как сообщили в посольстве США в России, на встрече обсуждалась ситуация в Сирии, на Кавказе, в Китае и другие аспекты двусторонних отношений. В российском МИДе заявили, что между Болтоном и Лавровым "состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам", включая ситуацию в Сирии и Афганистане, а также на Украине и Корейском полуострове.

Во вторник Болтон обсудил вопрос выхода США из ДРСМД с министром обороны России Сергеем Шойгу. По итогам встречи, отвечая на вопрос Би-би-си, не приведут ли действия США к гонке вооружений, Болтон отметил, что 17 лет назад, когда он находился в Москве в период выхода США из договора по ПРО, также звучало много подобных заявлений.

После этого советник Трампа отправился на Большой Москворецкий мост, где возложил венок на месте убийства политика Бориса Немцова, а затем в сопровождении посла Хантсмана возложил цветы к стеле Керчи в Александровскому саду в память о погибших 17 октября.