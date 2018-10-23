"Российские ракеты уже в Европе": о чем Болтон говорил с Путиным

  • 23 октября 2018
Путин и Болтон Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/POOL/TASS
Image caption На встрече в Москве Путин и Болтон согласились с тем, что президенты России и США могут встретиться 11 ноября в Париже, где будут отмечать 100-летие окончания Первой мировой войны

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон завершил рабочую поездку в Москву переговорами с президентом России Владимиром Путиным. Что он рассказал журналистам на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером?

Ожидалось, что главной целью встречи Болтона с российским руководством, в том числе с Путиным, будет информирование о решении Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), о котором президент США объявил в минувшую субботу. В начале брифинга советник Трампа ограничился словами о том, что они с Путиным "поговорили" об этом решении.

  • Выход США из ДРСМД

Этой теме был посвящен первый вопрос, который задал ведущий телеканала "Россия 1" Сергей Брилев. Он поинтересовался, не сложится ли такая ситуация, что "где захотим, там ракеты и ставим". "Неужели ракеты опять вернутся в Европу, превращая европейцев в заложников" - воскликнул Брилев.

"На самом деле, в Европе уже находятся российские баллистические ракеты. Угрозой является не выход США из этого договора, а наличие российских ракет на европейской территории", - сказал советник Трампа.

"Я могу сказать, что позиция Соединенных Штатов состоит в том, что Россия нарушает положения договора. Россия отрицает такие нарушения и придерживается такого мнения, что Соединенные Штаты нарушают положения договора. Каким образом мы можем убедить их в том, с чем они не согласны?" - спросил Болтон.

По его словам, "Россия пыталась скрыть этот факт" с 2013 года, и каждый год госдепартамент США указывает в своих отчетах на невыполнение Москвой своих обязательств по этому договору.

Договор устарел, "в настоящее время существует новая стратегическая реальность", и выход США из ДРСМД не разрушит глобальную безопасность, как это не произошло и после выхода Вашингтона из договора по ПРО, считает Болтон.

"Это напоминает мне шутку про договор ПРО, которой мы обменивались в 2001 году. Тогда на мониторах всех журналистов была одна фраза, что договор по ПРО - краеугольный камень глобальной стабильности. Тем не менее, ничего такого не произошло [после выхода США]. То же самое, наверное, можно сказать и о договоре РСМД", - сказал Болтон.

Он также заявил, что в Вашингтоне считают, что распространение ДРСМД на другие страны, помимо России и США, пока невозможно: "Что касается универсализации договора, мысли по этому поводу существовали, рассуждения были, начиная с 2004 года, но пока что нет никакой возможности реализовать эти идеи".

  • Санкции

Журналисты спросили, чего ждать от новых американских санкций, которые должны быть утверждены в ноябре. Болтон в ответ попросил их задавать вопросы только по повестке его визита в Москву. Но все же ответил на вопрос.

Он напомнил, что законодательства США обязывает Белый дом предпринять определенные действия в ответ на применение химоружия, в котором США и Британия подозревают Россию.

"Пока что могу сказать, что окончательного решения по этому вопросу принято не было", - сказал Болтон.

  • Вмешательство в выборы

Помощник Трампа заявил, что на встрече с Путиным выразил озабоченность в связи с предполагаемым вмешательством России в американские выборы.

При этом Болтон подчеркнул, что эти действия не принесли никакой пользы и только серьезно навредили отношениям Москвы и Вашингтона.

Отвечая на вопросы журналистов, Болтон сказал, что США мониторят потенциальное вмешательство в промежуточные выборы, которые состоятся в ноябре.

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Image caption Советник Трампа сказал, что готов ответить на вопросы Путина, но заметил, что "оливковую ветвь с собой не привез"

"Директор ФБР Кристофер Рэй сказал, что пока они не видят никаких действий, которые напоминали бы по своим масштабам действия в 2016 году", - добавил он.

По его словам, пока нет фактов, что вмешательство повлияло на исход выборов, но оно точно привело к снижению доверия и "достаточно враждебным эмоциям внутри США". Так он ответил на вопрос, можно ли ставить вопрос о снятии санкций, если усилия по вмешательству в выборы оказались тщетными.

  • Ситуация в Сирии

Болтон рассказал, что по итогам его визита в Москву была достигнута договоренность укрепить и расширить координационные действия России и США по вопросам Сирии.

Он назвал очень важным договор России, Сирии и Турции по Идлибу и отметил, что он соблюдается, несмотря на наличие проблем.

"Договор по Идлибу является очень важным. Президент Трамп заявил, что это позволило избежать гуманитарной трагедии. Пока что договор, которого достигли Россия, Сирия и Турция, держится, несмотря на определенное количество все еще неразрешенных проблем", - заявил Болтон.

Он отметил, что на Сирию "надо посмотреть в более глубоком масштабе" и обратить внимание на действия Ирана, который "достаточно негативно себя ведет".

  • Бизнес

Россия и США договорились о первой встрече совместного бизнес-совета, которая пройдет в первом квартале следующего года.

Особую роль в принятии этого решения сыграл посол США в России Джон Хантсман, подчеркнул Болтон.

  • Встреча Путина и Трампа

В ходе визита Болтона в Москву достигнута договоренность о следующей встрече Путина и Трампа.

На пресс-конференции Болтон напомнил, что в ходе встречи Путин предложил провести переговоры с Трампом в Париже, на что тот заявил, что президенту США "будет очень приятно" встретиться там с российским лидером.

Помощник российского президента Юрий Ушаков уже подтвердил, что 11 ноября после торжественных мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны Путин и Трамп проведут "нормальную двустороннюю встречу".

Визит Болтона в Москву

Болтон прибыл с официальным визитом в Москву 21 октября. В понедельник он провел пятичасовые переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, главной темой которых была ситуация вокруг Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности, из которого США планируют выйти.

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Image caption Во вторник утром Болтон обсудил вопрос выхода США из договора с министром обороны России Сергеем Шойгу

Вечером в понедельник Болтон встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как сообщили в посольстве США в России, на встрече обсуждалась ситуация в Сирии, на Кавказе, в Китае и другие аспекты двусторонних отношений. В российском МИДе заявили, что между Болтоном и Лавровым "состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам", включая ситуацию в Сирии и Афганистане, а также на Украине и Корейском полуострове.

Во вторник Болтон обсудил вопрос выхода США из ДРСМД с министром обороны России Сергеем Шойгу. По итогам встречи, отвечая на вопрос Би-би-си, не приведут ли действия США к гонке вооружений, Болтон отметил, что 17 лет назад, когда он находился в Москве в период выхода США из договора по ПРО, также звучало много подобных заявлений.

После этого советник Трампа отправился на Большой Москворецкий мост, где возложил венок на месте убийства политика Бориса Немцова, а затем в сопровождении посла Хантсмана возложил цветы к стеле Керчи в Александровскому саду в память о погибших 17 октября.

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