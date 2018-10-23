В римском метро обрушился эскалатор. Пострадали болельщики ЦСКА

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В Риме на станции метро "Репубблика" обрушился эскалатор. Пострадали 30 человек, в том числе болельщики московского футбольного клуба ЦСКА, сообщили в посольстве России в Италии.

"Велика вероятность, что большинство пострадавших россияне, но пока их личности и национальность не устанавливались", - сообщил ТАСС представитель посольства.

Он уточнил, что на эскалаторе находились российские болельщики, направлявшиеся на Олимпийский стадион на матч ЦСКА с "Ромой".

По информации посольства, состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое, пятерых - как средней тяжести, еще 18 получили легкие ранения.

Издание La Repubblica пишет, что в тяжелом состоянии находятся пять человек, один пострадавший лишился ноги.

По информации газеты, болельщики ЦСКА пели и прыгали на эскалаторе.

Фотографии с места происшествия опубликовала пожарная служба Рима на своей странице в "Твиттере".

На видео из социальных сетей видно, как эскалатор, на котором находится много пассажиров, движется вниз с большой скоростью, и люди начинают падать друг на друга.

В настоящее время станция метро "Репубблика" закрыта, поезда проезжают ее без остановки.

Посольство России в Италии открыло горячую линию для получения информации о пострадавших, сообщил РИА Новости поверенный в делах посольства Максим Бурляй. Информацию можно получить по телефону: +393802652769.