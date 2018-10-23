Скабеева объяснила, как на "России" вышло "интервью" с погибшей в Керчи девушкой

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В программе "60 минут" на канале "Россия 1" 17 октября вышло интервью с девушкой, которую представили как студентку Алину Керову. Но Керова - одна из жертв нападения на колледж в Керчи. Ведущая Ольга Скабеева заявила, что редакцию ввела в заблуждение другая студентка.

По словам Скабеевой, девушка, которую вывели в эфир, действительно училась в колледже, но представилась именем своей знакомой, еще не зная, что та погибла.

Нападение на политехнический колледж в Керчи произошло 17 октября. 18-летний студент Владислав Росляков, вооруженный самодельной бомбой и ружьем, убил 21 человека. Среди погибших - 16 студентов и пять работников колледжа.

Тем же вечером в эфире "России 1" показывали шоу "60 минут", формат которого предполагает обсуждение новостей ведущими и гостями студии. Передачу ведет супружеская пара - Ольга Скабеева и Евгений Попов.

В ходе передачи в студию по телефонной связи вывели девушку, которую представили как Алину Керову, студентку колледжа. Она от первого лица рассказала о том, что наблюдала во время нападения и ответила на уточняющие вопросы Скабеевой и Попова.

В эфире был слышен только голос говорившей, фото или видео с ней не показывали.

На следующий день на сайте правительства аннексированного Россией в 2014 году Крыма был опубликован официальный список погибших. В нем фигурировала Алина Керова.

Подруга погибшей впоследствии рассказала "Дождю", что голос девушки, выступавшей в "60 минутах", не похож на голос Алины Керовой.

Во вторник, спустя шесть дней после нападения, Ольга Скабеева объяснила инцидент так: "Ее именем, к сожалению, представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии".

Ведущая написала в "Инстаграме", что редакторы передачи искали очевидцев нападения на колледж, а номер телефона девушки попал к ним от волонтера, которая организовала сбор крови для пострадавших.

"Девушка ответила на звонок редактора в 17.44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе Алины", - написала Скабеева.

После расстрела в колледже в Крыму, аннексированном в 2014 году Россией, был объявлен трехдневный траур. Глава Крыма Сергей Аксенов обещал, что семьи погибших получат компенсации в размере 1 млн рублей, а пострадавшим выплатят по 500 тысяч. Президент России Владимир Путин связал происшествие с воздействием интернета и глобализации.