Суд в Швейцарии раскрыл информацию об отказе Абрамовичу в виде на жительство

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Абрамович подавал прошение о предоставлении вида на жительство в Швейцарии в июле 2016 года

Верховный суд Швейцарии снял ограничения на распространение информации о причинах, по которым российский бизнесмен Роман Абрамович не смог получить в стране вид на жительство.

Суд не согласился с доводами Абрамовича о том, что раскрытие такой информации может повредить его репутации, сообщает агентство Блумберг.

В сентябре стало известно, что швейцарские власти отказали Абрамовичу в получении вида на жительство из опасений, что его пребывание в стране может представлять "угрозу общественной безопасности" и нанести "репутационный ущерб".

Тогда об этом сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger. По данным журналистов, после подачи прошения в ноябре 2017 года миграционная служба страны обратилась в федеральную полицию Швейцарии, чтобы выяснить позицию ведомства по предоставлению Абрамовичу вида на жительство.

Полиция в ответе на запрос миграционной службы указала, что в отношении бизнесмена имеются "подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами", а его швейцарские активы могут якобы иметь "частично нелегальное происхождение".

Эту информацию во вторник подтвердил Верховный суд Швейцарии. Судьи процитировали опасения о том, что Абрамович "подозревается в отмывании денег" и, предположительно, мог иметь контакты с преступными организациями.

Текст решения опубликован. Из него следует, что предоставление вида на жительство может "угрожать общественной безопасности", а также создать "репутационный риск для Швейцарии", цитирует решение Блумберг.

Юристы Абрамовича ранее называли все эти утверждения ложными и заявили о намерении судиться с теми, кто распространил информацию о бизнесмене. По их словам, публикация была сделана в нарушение швейцарского Уголовного кодекса и законов о защите информации.

Статья в Tages-Anzeiger вышла после того, как Абрамович проиграл судебный спор швейцарскому медиа-холдингу Tamedia. Бизнесмен пытался через суд не допустить публикации сведений о себе в прессе.

По данным СМИ, Абрамович подавал прошение о предоставлении вида на жительство в Швейцарии в июле 2016 года. Позднее он отозвал прошение, не дожидаясь официального ответа.