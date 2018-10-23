Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Автомобиль с дипломатическими номерами был обнаружен на частной парковке

Компьютер и документы, которые предположительно принадлежат убитому журналисту Джамалю Хашогги, найдены в принадлежащем саудовскому консульству автомобиле, сообщает телеканал CNN Turk.

Обыск автомобиля, найденного на парковке в стамбульском районе Султангази, проходил в присутствии представителей саудовского консульства. Представителей СМИ не пустили на территорию парковки - они наблюдали за происходящим снаружи.

Как сообщает CNN Turk, вещи были упакованы в два чемодана. В обыске были задействованы служебные собаки. Как сообщается, полиция продолжит изучать машину в среду утром.

Накануне турецкие СМИ сообщили об обнаружении автомобиля Mercedes-Benz E-класса с дипломатическими номерами на частной парковке в районе Султангази. Машина находилась там несколько дней и не досматривалась в ходе обысков автотранспорта саудовского консульства.

Обыск машины после обнаружения в понедельник не состоялся из-за отсутствия разрешения саудовского генконсульства в Стамбуле.

Газета Hurriyet опубликовала интервью с одним из сотрудников парковки. Он сказал, что автомобиль был оставлен там 7 октября саудовским атташе, который ранее часто парковал на этой парковке свою машину.

В тот раз атташе был за рулем сам, хотя обычно ездит со своим турецким водителем, рассказал очевидец. По его данным, 18 октября атташе приехал на автомобиле BMW, вытащил из него три чемодана и начал перекладывать их в "Мерседес".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Автомобиль, предположительно обнаруженный на парковке (в материалах турецких СМИ фигурирует другой дипломатический номер - 34 CC 2665)

Саудовская Аравия признала убийство журналиста 22 октября. По их версии, Хашогги действительно был убит в консульстве, но высшее руководство страны не было в курсе "несанкционированной операции".

Семья убитого журналиста во вторник встретилась с королем страны Салманом, который выразил им соболезнования. Соболезнования семье также выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее во вторник Эрдоган заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашогги было спланировано заранее.

Выступая перед парламентской фракцией своих сторонников - правящей Партии справедливости и развития, - он назвал операцию в стамбульском консульстве жестокой и варварской и потребовал от саудовцев ответить, где находится тело и кто отдал приказ об убийстве.

По мнению президента Турции, у саудовских агентов мог быть местный сообщник, который помог спрятать тело.

В своей речи Эрдоган также заявил, что следствие и суд по этому делу должны проходить в Стамбуле.

При этом президент подчеркнул, что не сомневается в искренности короля Саудовской Аравии, когда тот говорит, что ему неизвестны обстоятельства гибели Хашогги.

Главный вопрос, на который, по словам Эрдогана, многие, и он сам, хотели бы получить ответ - почему тело журналиста до сих пор не найдено?

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" в среду выпустили заявление по поводу убийства Хашогги подчеркнув, что нынешняя версия саудовский властей "оставляет много вопросов".

Лидеры "семерки" требуют полноценного и открытого расследования и настаивают на том, чтобы все причастные были привлечены к ответственности.