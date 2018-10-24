Бомба в почтовом ящике: кто хотел взорвать Джорджа Сороса?
В почтовом ящике загородного дома, принадлежащего миллиардеру Джорджу Соросу, обнаружена бомба. Расследованием ведает спецгруппа ФБР по борьбе с терроризмом, у которой от обилия подозреваемых, возможно, разбегаются глаза.
Как сообщило местное полицейское управление, сотрудник Сороса открыл найденную в почтовом ящике посылку, увидел там устройство, напоминающее бомбу, отнес его в ближайший перелесок и позвонил в полицию.
Прибывшие туда полицейские саперы нашли, что устройство содержит порох и компоненты бомбы, и сочли за благо взорвать его на месте.
88-летнего Сороса, который в последние годы отстранился от дел и посвятил себя филантропии и финансированию многочисленных либеральных проектов, в этот момент в доме не было. Его загородная резиденция находится в элитной деревушке Катона у райцентра Бедфорда в 75 км к северу от Нью-Йорка.
Среди соседей Сороса такие знаменитости, как актриса Гленн Клоуз и модельер Ральф Лорен.
Полиция не указала, кому именно принадлежит дом, но в местном земельном кадастре говорится, что его совладелец - Soros Management Fund, которым управляет семейство Сороса.
"Исчадие ада"
Расследованием ведает объединенная спецгруппа ФБР по борьбе с терроризмом, у которой от обилия подозреваемых, возможно, разбегаются глаза, поскольку в правых кругах Сороса воспринимают как исчадие ада.
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Сорос начал всерьез финансировать либеральных политических кандидатов и прогрессивные проекты в правление Джорджа Буша-младшего и истратил миллионы долларов на поддержку кандидатуры сенатора-демократа Джона Керри, который в 2004 году безуспешно пытался высадить Буша из седла.
Четыре года спустя Сорос был в числе первых спонсоров Барака Обамы, а в 2016 году истратил болеее 25 млн долларов на поддержку Хиллари Клинтон и других политиков-демократов, а также такие либеральные начинания, как легализация марихуаны.
Сорос называет президента Дональда Трампа самозванцем.
Трамп, у которого принцип не оставлять ни одной нападки без ответа, написал недавно в "Твиттере", что противники назначения Бретта Кавано в Верховный суд выходили на митинги с профессионально сделанными плакатами, "оплаченными Соросом и иже с ним".
То же самое заявил сенатор-республиканец Чарльз Грэссли, председательствовавший на слушаниях по утверждение Кавано.
А бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, работающий сейчас адвокатом Трампа, ретвинул пост, в котором Сороса величают антихристом и призывают заморозить его авуары.
Критики справа обвиняют Сороса в том, что он приложил руку к организации "Женского марша", проведенного в знак протеста после инаугурации Трампа, массовых беспорядков в Шарлоттсвилле и нынешнего многотысячного марша мигрантов из Центральной Америки по направлению к границе США.