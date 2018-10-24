Бомба в почтовом ящике: кто хотел взорвать Джорджа Сороса?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Помощник Сороса обнаружил посылку с бомбой в почтовом ящике

В почтовом ящике загородного дома, принадлежащего миллиардеру Джорджу Соросу, обнаружена бомба. Расследованием ведает спецгруппа ФБР по борьбе с терроризмом, у которой от обилия подозреваемых, возможно, разбегаются глаза.

Как сообщило местное полицейское управление, сотрудник Сороса открыл найденную в почтовом ящике посылку, увидел там устройство, напоминающее бомбу, отнес его в ближайший перелесок и позвонил в полицию.

Прибывшие туда полицейские саперы нашли, что устройство содержит порох и компоненты бомбы, и сочли за благо взорвать его на месте.

88-летнего Сороса, который в последние годы отстранился от дел и посвятил себя филантропии и финансированию многочисленных либеральных проектов, в этот момент в доме не было. Его загородная резиденция находится в элитной деревушке Катона у райцентра Бедфорда в 75 км к северу от Нью-Йорка.

Среди соседей Сороса такие знаменитости, как актриса Гленн Клоуз и модельер Ральф Лорен.

Полиция не указала, кому именно принадлежит дом, но в местном земельном кадастре говорится, что его совладелец - Soros Management Fund, которым управляет семейство Сороса.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Служитель отнес опасную находку в ближайший лес, где ее обезвредила прибывшая полиция

"Исчадие ада"

Расследованием ведает объединенная спецгруппа ФБР по борьбе с терроризмом, у которой от обилия подозреваемых, возможно, разбегаются глаза, поскольку в правых кругах Сороса воспринимают как исчадие ада.

Сорос начал всерьез финансировать либеральных политических кандидатов и прогрессивные проекты в правление Джорджа Буша-младшего и истратил миллионы долларов на поддержку кандидатуры сенатора-демократа Джона Керри, который в 2004 году безуспешно пытался высадить Буша из седла.

Четыре года спустя Сорос был в числе первых спонсоров Барака Обамы, а в 2016 году истратил болеее 25 млн долларов на поддержку Хиллари Клинтон и других политиков-демократов, а также такие либеральные начинания, как легализация марихуаны.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Джордж Сорос сумел нажить себе такое количество врагов, что следователям придется немало потрудиться, чтобы понять, кто из них отправил ему бомбу

Сорос называет президента Дональда Трампа самозванцем.

Трамп, у которого принцип не оставлять ни одной нападки без ответа, написал недавно в "Твиттере", что противники назначения Бретта Кавано в Верховный суд выходили на митинги с профессионально сделанными плакатами, "оплаченными Соросом и иже с ним".

То же самое заявил сенатор-республиканец Чарльз Грэссли, председательствовавший на слушаниях по утверждение Кавано.

А бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, работающий сейчас адвокатом Трампа, ретвинул пост, в котором Сороса величают антихристом и призывают заморозить его авуары.

Критики справа обвиняют Сороса в том, что он приложил руку к организации "Женского марша", проведенного в знак протеста после инаугурации Трампа, массовых беспорядков в Шарлоттсвилле и нынешнего многотысячного марша мигрантов из Центральной Америки по направлению к границе США.