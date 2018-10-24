В Швейцарии решили возбудить против двух россиян дело о шпионаже

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Федеральный совет Швейцарии поручил возбудить уголовное дело в отношении двух россиян, подозреваемых в политическом шпионаже. Об этом сообщает швейцарская телерадиокомпания RSI со ссылкой на министерство юстиции и полиции страны.

Уголовное преследование по политическим статьям в Швейцарии требует согласия правительства. Запрос на продолжение текущего расследования в отношении россиян в марте прошлого года правительству направил Федеральный окружной суд страны.

Би-би-си направила запрос в министерство юстиции и полиции Швейцарии.

Как уточняет RSI, речь идет о двух россиянах, которые подозреваются в шпионаже за швейцарской лабораторией в Шпице, занимающейся исследованиями в области контроля над вооружением и защиты населения от биологического и химического оружия.

Специалисты лаборатории участвовали в расследовании химических атак в Сирии, а также в анализе улик по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаляи его дочери Юлии в Солсбери.

Официальное разрешение возбудить уголовное дело дает генпрокуратуре Швейцарии полномочия наложить на подозреваемых принудительные меры. Однако выдача ордера на международный арест россиян вряд ли возможна из-за политического характера дела, отмечает издание Swissinfo.

Российские шпионы

14 сентября швейцарская газета Tages Anzeiger и голландская NRC Handelsblad сообщили, что двое россиян были задержаны в Гааге весной этого года по подозрению в шпионаже. По данным изданий, задержанные являются сотрудниками ГРУ, и у них было при себе оборудование для взлома компьютерной сети лаборатории в Шпице, в шпионаже за которой их заподозрили.

Россияне были задержаны в результате совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Британии. В швейцарской разведслужбе NDB подтвердили свое участие в операции, уточнив, что в ходе нее были предотвращены незаконные действия, направленные на важные объекты швейцарской инфраструктуры.

Имена задержанных не называются. По данным СМИ, после задержания они были высланы из страны.

Генпрокуратура Швейцарии открыла расследование в отношении двух предполагаемых российских шпионов еще в марте 2017 года. Их заподозрили в совершении кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), европейская штаб-квартира которого находится в Лозанне.

По данным Tages Anzeiger, россияне, задержанные в Гааге по подозрению в шпионаже за лабораторией в Шпице, были также причастны и к кибератаке на ВАДА. Как пишет издание, задержанными в Нидерландах гражданами России заинтересовались швейцарские следователи.

Реакция России

Российское посольство в Берне назвало публикации СМИ об операции в Гааге абсурдной попыткой нагнетания антироссийских настроений и заявило, что не располагает информации о задержанных российских агентах.

"Это якобы было полгода назад, почему сейчас они об этом написали? Это вызывает много вопросов. Ссылки идут на неназванные источники, это все весьма спорно", - говорилось в заявлении дипмиссии.

Через несколько дней после того, как стало известно о спецоперации в Гааге, швейцарский МИД потребовал от России прекратить незаконные разведывательные операции в Швейцарии. В заявлении МИД отмечалось, что в 2018 году ведомство уже трижды вызывало российского посла, чтобы выразить озабоченность по поводу сообщений о шпионских операциях.

В Москве эти обвинения назвали необоснованными. "Не приемлем подобные бездоказательные обвинения. Нагнетание "шпионской" истерии без каких-либо на это оснований не идет на пользу российско-швейцарским отношениям, которые неизменно строились на основе взаимного уважения и доверия", - говорилось в заявлении МИД России.