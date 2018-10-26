Банк России не стал менять ставку. Впереди ускорение роста цен

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Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. ЦБ разобрался с нервозностью на рынке из-за санкций. Но дальше ему придется бороться с ростом цен. Банковские кредиты уже дорожают.

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ставку, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, но проинфляционные риски остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте, объяснил регулятор. Кроме того, сохраняется неопределенность "относительно дальнейшего развития внешних условий".

Решительных действий от ЦБ не ждали, потому что расклад рисков не изменился, а конъюнктура валютного рынка значительно улучшилась, пишет агентство Рейтер. "Никаких сюрпризов", - прокомментировал сохранение ставки аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Предыдущее заседание совета директоров ЦБ состоялось 14 сентября. Тогда Банк России неожиданно для многих аналитиков повысил ставку впервые с декабря 2014 года - на 0,25 процентных пункта с 7,25%.

Так регулятор был вынужден реагировать, чтобы успокоить рынок.

В августе произошел обвал рубля. Кроме того, иностранные инвесторы начали продавать российские гособлигации.

Нервозность на рынках объяснялась тем, что в США группа сенаторов внесла в конгресс законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России. Они в том числе предлагали ввести запрет на покупку нового российского долга.

ЦБ же из-за ослабления российской валюты в августе сначала был вынужден сократить покупки валюты для минфина в рамках бюджетного правила, а затем и вовсе их приостановил. Паузу регулятор взял до конца года, чтобы сократить влияние на курс.

Кроме того, повышение ставки ЦБ объяснял тем, что инфляция растет быстрее, чем ожидалось ранее.

Что дальше?

Сейчас регулятору удалось успокоить рынки. С начала недели рубль укрепился к доллару и евро на 5,8% и 6,6% соответственно. Доходность 10-летних ОФЗ опустилась на 38 базисных пунктов, до 8,68%, отмечают аналитики "ВТБ Капитала".

"По мнению ЦБ, повышение ставки и приостановка покупок иностранной валюты, которые были согласованы по итогам прошлого заседания, позволили адекватно отреагировать на ослабление рубля, относительную непривлекательность рублевых активов и сокращение валютной ликвидности в финансовой системе", - пишет аналитик Николай Минко из "Сбербанк CIB".

Сейчас у регулятора нет достаточных оснований для изменения ставок, полагает Алексей Девятов из "Уралсиба".

Но инфляция продолжает ускоряться. В сентябре она составила 3,38% в годовом выражении против 3,1% в августе. В ближайшие месяцы продолжит расти, отчитался ЦБ 18 октября.

Ожидается дальнейшее ускорение роста цен из-за повышения НДС до 20% с января 2019 года. На пике инфляция в первом полугодии 2019 года из-за повышения НДС может достичь 5,5-6%, заявляла ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Весь эффект от повышения НДС прежде всего будет в первом полугодии. Наши оценки показывают, что это будет 5,5%, может быть до 6%", - говорила она.

Аналитики "Ренессанс Капитала" ожидают, что до конца первого квартала 2019 года ЦБ может повысить ставку дважды - в декабре перед повышением НДС, а затем в марте, когда годовая инфляция достигнет пика. Это произойдет, если США не введут новые санкции.

Кроме того, банки после прошлого повышения ставки начали поднимать ставки по кредитам. В частности, так сделал крупнейший банк России - Сбербанк. Он повысил ставки по ипотечным кредитам с 22 октября и по потребительским с 15 октября.

Аналитик Fitch Александр Данилин говорил Би-би-си, что остальные банки будут следовать по стопам Сбербанка.

В агентстве "Эксперт РА" прогнозируют, что в следующем году ставки по ипотеке вырастут еще сильнее, а многие уже не смогут позволить себе кредит на жилье. Это будет сопровождаться ростом цен на недвижимость.

"Никого сигнала в отношении декабрьского заседания [ЦБ] в пресс-релизе нет, - сказал Рейтеру директор аналитического департамента "Локо-Инвеста" Кирилл Тремасов. - Так что будем смотреть на то, как поведет себя инфляция, что будет с конъюнктурой emerging markets и как изменятся санкционные риски".