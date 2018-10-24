Путин: Европа поставит себя под угрозу ответного удара, разместив ракеты США

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Президент России Владимир Путин заявил, что надеется обсудить тему договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с американским лидером Дональдом Трампом во время встречи в Париже. В случае выхода США из договора Путин пообещал "быстрый и эффективный" ответ.

"Мы готовы работать с нашими американскими партнерами без всяких истерик. Важно, что последует, какие будут решения", - заявил Путин на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Москве.

В случае, если США выйдут из ДРСМД, Россия даст зеркальный ответ, пообещал Путин. "И это будет очень быстро и эффективно", - подчеркнул он.

"Самый главный вопрос: если Соединенные Штаты все-таки выйдут из этого договора, что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами. Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально", - сказал Путин.

По его словам, европейские страны, которые согласятся с этим, "должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара". "Я не понимаю, нужно ли доводить Европу до такого состояния высокой степени опасности", - добавил российский президент.

При этом, по словам Путина, процесс демонтажа договоров в области ограничения вооружений вызывает обеспокоенность России, поскольку после ликвидации всех договоров "не остается ничего, кроме гонки вооружений".

Президент России также заявил, что заявления США о нарушении российской стороной обязательств по ДРСМД являются формальным предлогом для выхода из договора, и никаких доказательств этому Вашингтон не предъявляет.

Визит Болтона

Накануне Путин провел встречу с советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном, после которой было объявлено, что российский и американский лидеры встретятся 11 ноября в Париже.

Приезд Болтона в Москву последовал за заявлением Трампа о планах США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Помимо Путина, эту тему Болтон обсуждал с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой минобороны Сергеем Шойгу.

На пресс-конференции, состоявшейся по итогам встречи Болтона с Путиным, советник американского президента заявил, что Договор РСМД устарел и выход из него США не разрушит глобальную безопасность, как это не произошло и после ликвидации договора по ПРО.

Отвечая на вопрос ведущего телеканала "Россия 1", не сложится ли после выхода США из договора ситуация "где захотим, там ракеты и ставим", Болтон заявил, что в действительности российские ракеты уже находятся в Европе.

"Угрозой является не выход США из этого договора, а наличие российских ракет на европейской территории", - сказал советник Трампа.

"Я могу сказать, что позиция Соединенных Штатов состоит в том, что Россия нарушает положения договора. Россия отрицает такие нарушения и придерживается такого мнения, что Соединенные Штаты нарушают положения договора. Каким образом мы можем убедить их в том, с чем они не согласны?" - добавил Болтон.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности, подписанный президентами Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в Вашингтоне, стал основой для ликвидации сотен тактических ядерных боеприпасов. Под сокращение попали ракеты с дальностью поражения от 500 до 1000 км и от 1000 до 5500 километров. К маю 1991 года договор был полностью выполнен.