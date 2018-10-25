Минобороны России обвинило США в координации атаки дронов на Хмеймим

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Беспилотные летательные аппараты, которые атаковали российскую авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии, управлялись с американского самолета-разведчика P-8 Poseidon, заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

"13 дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов", - цитирует его слова агентство ТАСС.

По словам замглавы минобороны, после того как дроны столкнулись с российскими системами радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления.

"Так вот: ручное управление осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление", - утверждает Фомин.

Как сообщает РИА Новости, Фомин также заявил, что у террористов в Сирии есть технические возможности для того, чтобы выходить на радиочастоты, на которых работает российская авиация. Для этого этого нужно специальное оборудование, которое боевики, по утверждению Фомина, делают "не на коленках и не в сирийской пустыне".

Атака дронов на Хмеймим

Фомин не уточнил, когда именно была совершена атака, однако ранее минобороны подтвержало факт попытки атаки российских объектов в Сирии с помощью 13 дронов, предпринятую в начале января этого года.

Боевики попытались с помощью беспилотников атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Латакии и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе в ночь на 6 января. В результате налета никто не пострадал, материального ущерба российским объектам в Сирии нанесено не было.

В минобороны России тогда заявили, что налет был подностью отбит: семь беспилотников из 13 были сбиты зенитным комплексом "Панцирь-С", а остальные шесть удалось перехватить и посадить вне базы подразделения радиоэлектронной борьбы. Три дрона из шести взорвались при посадке.

В атаке использовались дроны "самолетного типа", заявило тогда российское военное ведомство.

В минобороны подчеркнули, что подобные инженерные решения боевики могли получить "только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением, сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах".

В Пентагоне, комментируя заявления российского минобороны, сказали, что такие беспилотники легко доступны на открытом рынке.

"Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ. Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства", - заявили в Пентагоне РИА Новости ("Исламское государство" - террористическая группировка, запрещенная в России и ряде стран мира).