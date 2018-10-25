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Только 3% россиян считают, что к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в марте этого года в Солсбери, причастны российские спецслужбы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Левада-центром".

При этом большинство опрошенных (56%) респондетов заявили, что отравить Скрипалей мог кто угодно. Еще 28% респондентов предположили, что к отравлению причастны английские спецслужбы, а 13% опрошенных затруднились ответить на вопрос о виновниках преступления.

Вместе с тем, согласно результатам опроса, общая информированность россиян об инциденте в Солсбери выросла.

В октябре 2018 года общая доля тех россиян, кто внимательно следил за этой темой или много о ней слышал, выросла до 51%, в марте она составляла 46%. Доля тех, кто впервые услышал об отравлении Скрипалей во время опроса, снизилась с 20% до 15%, свидетельствут данные "Левада-центра".

Опрос проводился 18-24 октября 2018 года. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет в 136 населенных пунктах в 52 регионах России.

Мнение россиян не изменилось

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта 2018 года. В конце марта Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которому об инциденте в Солсбери слышали 82% россиян.

На тот момент в версию причастности российских спецслужб к покушению на убийство Скрипалей также верили только 3% россиян. 38% опрошенных ВЦИОМ заявили, что им кажется наиболее вероятной версия о причастности к отравлению противников российских властей. 81% респондентов выразил мнение, что раскрыть преступление не удастся.

Британские власти обвинили Россиию в причастности к отравлению Скрипалей уже в марте, однако 81% опрошенных ВЦИОМ, слышавших об инциденте в Солсбери, назвали обвинения Лондона предвзятыми. Лишь 5% опрошенных посчитали, что они имеют под собой основания.

Интервью RT и расследование Bellingcat

Таким образом, результаты опроса "Левада-центра" показали, что на мнение россиян о причастности российских спецслужб к отравлению Скрипалей практически не повлияли ни интервью главного редактора RT Маргариты Симоньян с "Александром Петровым" и "Русланом Бошировым", которых британская сторона назвала подозреваемыми в нападении, ни расследование исследовательской группы Bellingcat об их принадлежности к ГРУ.

Британская прокуратура впервые назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей 5 сентября. В заявлении надзорного ведомства говорилось, что британская сторона обладает достаточными доказательствами для того, чтобы предъявить обвинения по этому делу гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову. Скорее всего, это их ненастоящие имена, отметили в Скотланд-Ярде. Британская сторона назвала их сотрудниками ГРУ.

13 сентября в эфире RT вышло интервью Симоньян с этими мужчинами. По утверждению главреда телеканала, они связались с ней сами. Во вемя интервью они заявили, что Петров и Боширов - их настоящие фамилии, и что в Солсбери они ездили в качестве туристов, посмотреть на "знаменитый собор". Отвечая на вопрос о работе, они назвали себя "предпринимателями средней руки", занимающимися бизнесом в сфере фитнес-индустрии.

Позже независимая группа Bellingcat, а также российское издание The Insider и группа CIT опубликовали серию расследований, согласно которым настоящие имена Петрова и Боширова - Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. По данным расследователей, они оба являются офицерами главного управления генштаба министерства обороны России (бывшее ГРУ).