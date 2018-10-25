Путин сменил губернатора Забайкальского края

Правообладатель иллюстрации Mikhail Klimentyev/TASS Image caption Осипов занимал должность первого замминистра по развитию Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин назначил Александра Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края и принял отставку Натальи Ждановой, ранее занимавшей этот пост.

О своем решении Путин объявил в ходе встречи с Осиповым поздно вечером в среду.

Осипов, в свою очередь, попросил президента распространить на вверенный ему регион некоторые меры, которые действуют на Дальнем Востоке.

"Это и использование инструментов поддержки из закона о свободном порте Владивосток, таких как круглосуточная работа пунктов - у нас сейчас очень острая ситуация по пунктам пропуска", - пояснил чиновник.

Чиновник также предложил ввести электронные визы для въезжающих граждан для увеличения туристического потока.

Александр Осипов является членом совета директоров ПАО "РусГидро", ранее он занимал должность первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока.

Депрессивный регион

Наталья Жданова возглавляла Забайкальский край с сентября 2016 года. О своем уходе с поста губернатора она объявила еще 11 октября, однако ее отставка была принята только через две недели.

Причину своего ухода чиновница объяснила в видеообращении. "Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни", - сказала она.

При этом Жданова отмечала, что ее решение "никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни" а также с "критикой и нападками" на нее.

1 октября о грядущей оставке губернатора сообщал РБК. Причинами отставки издание называло тяжелую социально-экономическую ситуацию в регионе, низкий уровень поддержки Ждановой и негативный информационный фон.

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Наталья Жданова проработала губернатором Забайкалья всего два года

Региональный телеканал Zab.tv также отмечает, что с момента прихода Ждановой на пост управленца Забайкалье переживало не лучшие времена, а проблемы с задержками зарплат и с оттоком населения ей решить так и не удалось.

Эксперты называют Забайкалье одним из самых сложных регионов страны и связывают затянувшееся решение об отставке Ждановой с трудностью подбора кандидатов на пост главы края.

"Регион тяжелый, сильных кандидатов нет. Проведение выборов в Забайкалье сейчас - это тушение пожара керосином", - отмечал политолог Александр Кынев.

"Я думаю, что Забайкалье - один из самых депрессивных регионов России, и сложно туда найти губернатора. Нет интересантов в лице серьезных финансово-промышленных групп", - цитирует Национальная служба новостей главу "Политической экспертной группы" Константина Калачева.

О своем новом месте работы Жданова не сообщала. По данным источников "Коммерсанта", экс-губернатор может стать заместителем министра просвещения России.