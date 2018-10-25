Правообладатель иллюстрации EPA

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги было умышленным, заявила генпрокуратура Саудовской Аравии. Ранее власти страны утверждали, что журналиста убили случайно.

Как сообщает саудовское издание Ekhbariya, такие сведения были получены в результате совместного расследования спецслужб Саудовской Аравии и Турции.

По информации американских СМИ, глава ЦРУ Джина Хаспел ознакомилась с содержимым аудиозаписей, которые, предположительно, были сделаны во время убийства Хашогги.

Хаспел, как пишет американская пресса, дали прослушать аудиозаписи во время ее визита в Турцию, и это указывает на то, что турецкие спецслужбы дали доступ к своей ключевой улике.

На аудиозаписи, по всей видимости, зафиксированы моменты допроса и убийства.

Как сообщалось ранее, Хашогги мог включить запись звука на своих смарт-часах Apple Watch.

Аудиозапись, предположительно, была передана на смартфон, с которым синхронизировались часы, а также автоматически загружена в облачное хранилище iCloud. которые могли сохранить аудиозапись и передать информацию в облаке. А телефон все это время оставался у невесты, которая ждала журналиста у входа в консульство.

Противоречивые версии

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство журналиста Хашогги было спланировано за много дней.

В своей речи Эрдоган также заявил, что следствие и суд по этому делу должны проходить в Стамбуле.

Хашогги пропал 2 октября после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

В течение трех недель Саудовская Аравия выдвигала противоречивые версии его исчезновения. Самую свежую из них Эр-Рияд огласил 22 октября - тогда Саудовская Аравия заявила, что журналиста действительно убили в консульстве, но произошло это случайно, в завязавшейся драке.

Новость об убийстве Хашогги вызвала широкий общественный резонанс.

Накануне стало известно, что на форум "Инвестиционная инициатива будущего" в Саудовской Аравии отказались ехать бизнесмены и политики из США и Европы, а перед самим открытием форума его сайт взломали хакеры и выложили постеры, обвиняющие Саудовскую Аравию в поддержке терроризма.