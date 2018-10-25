Правообладатель иллюстрации MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images

Eni не выходила из совместных проектов с "Роснефтью", заявил глава российской компании Игорь Сечин. В итальянской компании сообщения о прекращении сотрудничества, поступившие от анонимного источника в аппарате российского правительства, также назвали слухами.

В среду, 25 октября российские информационные агентства распространили заявление анонимного сотрудника аппарата правительства. Из его слов следовало, что Eni уже вышла из совместного с "Роснефтью" проекта в Черном море, и, видимо, скоро выйдет из проекта в Баренцевом море. Затем в обеих компаниях это опровергли. Последовательность сообщений выглядела так:

Сотрудник аппарата правительства РФ, цитата по РИА Новости: "После завершения в марте 2018 года бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке "Западно-Черноморская площадь" на шельфе Черного моря компания Eni реализовала свое право на выход из проекта, который состоялся в марте 2018 года. В отношении проектов на шельфе Баренцева моря в настоящее время обсуждаются условия их временной приостановки".

Eni: "Мы читали эти новости. Мы никогда не комментируем слухи, это все слухи, сплетни. В тексте выступал аноним, и мы это знаем".

Игорь Сечин: "Ни из каких проектов они не выходили, работа продолжается и будет продолжаться в соответствии с нашими договорённостями. На Черном море в полном соответствии с графиком произведена геологоразведка, и на этом этапе не требуется никаких дополнительных действий. Некорректная подача информации. Слухами не надо пользоваться. Если есть правительственная справка - покажите мне ее, чтобы я убедился, что она - реальный документ, а не какая-то подтасовка. Потому что наше сотрудничество с Eni идет по графику".

Контекст

Информация о прекращении сотрудничества между компаниями поступила в преддверии встречи российского премьер-министра Дмитрия Медведева с итальянским коллегой Джузеппе Конте.

Позже Конте встретился с президентом Владимиром Путиным. По итогам переговоров итальянский премьер заявил, что санкции должны остаться в прошлом.

"Мы подтвердили великолепное состояние наших двусторонних отношений, несмотря на сохранение условий, которые привели к санкциям со стороны ЕС. Я считаю правильным поддерживать экономические связи между Италией и Россией, в частности, поддерживать действия многочисленных итальянских компаний, работающих в России, в наших взаимных интересах".

Конте добавил, что "для Италии санкции никогда не являлись целью - это инструмент, который необходимо как можно скорее оставить за спиной, потому что лучшее решение - это диалог".

Совместные проекты "Роснефти" и Eni

В мае 2018 года "Коммерсант" сообщил, что санкции США поставили под вопрос возможность Eni финансировать совместные проекты с "Роснефтью" по разведке участков в Черном и Баренцевом морях, на которые компании уже потратили около 270 млн долларов.

Тогда собеседники газеты из отрасли говорили, что работы уже остановлены. Обе компании заявляли, что остаются партнерами по совместным проектам. Eni остается последним из крупных западных партнеров "Роснефти", до сих пор официально не отказавшимся работать на шельфе, писала газета. Из совместных проектов ранее вышли ExxonMobil и Statoil.

В январе председатель совета директоров Eni Эмма Марчегалья на форуме в Давосе также сообщала, что из-за санкций компания вынуждена остановить бурение поисково-разведочной скважины в Черном море. Об этом сообщали СМИ, заявление слышал и корреспондент Би-би-си. Через полтора часа Марчегалья заявила, что "бурение скважины в Черном море продолжается, как и запланировано".

Eni и "Роснефть" в 2012 году договорились о разведке и разработке Центрально-Баренцевского и Федынского участков в Баренцевом море, а также Западно-Черноморской площади в Черном море.

Итальянская компания получила в проектах 33,33%, при этом по условиям соглашения она полностью финансирует геологоразведку до момента открытия коммерческих запасов углеводородов. Пока они не найдены: единственная пробуренная весной скважина на Черном море оказалась сухой.