Олег Сенцов стал лауреатом Сахаровской премии

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Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий в России срок по обвинению в подготовке теракта, удостоен премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Премию ежегодно вручает европейский парламент.

Имя лауреата огласил президент Европейского парламента Антонио Тахани. Сенцов таким образом вошел в число людей "сделавших исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире".

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года в Симферополе. Его обвинили в подготовке теракта. По версии ФСБ, в ночь на 9 мая 2014 года он и еще несколько обвиняемых собирались устроить взрывы у мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе. Их же обвинили в поджоге офисов отделений "Единой России" и "Русской общины Крыма".

Сенцов был вывезен из Крыма, его судил окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Российское правосудие считает его гражданином России, хотя режиссер не признал аннексию Крыма в 2014 году и отказался получать российский паспорт. Свою причастность к подготовке взрывов он отрицал.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

В российской тюрьме Сенцов держал голодовку 145 дней, с мая по октябрь нынешнего года.

Премия Сахарова вручается с 1988 года. Она присуждается за особый вклад в защиту прав человека. Номинантов на премию выдвигают депутатские фракции Европарламента или группы депутатов, которые должны собрать в поддержку своего кандидата не менее 40 подписей.