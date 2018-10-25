Британский магнат через суд запретил называть его имя. Но его назвали благодаря парламентской привилегии

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Британский миллиардер сэр Филипп Грин, председатель правления группы Arcadia и владелец бренда Topshop, оказался в центре секс-скандала.

Сэр Грин подал в суд, который запретил прессе упоминать его имя в связи с обвинениями. Однако его назвал один из членов Палаты лордов, пользуясь парламентской привилегией.

"Уважаемые лорды, со мной связался человек, который тесно вовлечен в дело могущественного бизнесмена, пользующегося соглашениями о неразглашении и платящего большие деньги, чтобы скрыть правду о серьезных и систематических сексуальных домогательствах, расистских выходках и агрессивном поведении, которое продолжается по сей день", - заявил в четверг член британского парламента лорд Питер Хейн, выступая в Палате лордов.

"Я считаю своим долгом воспользоваться парламентской привилегией и назвать имя Филиппа Грина. Этот бизнесмен - он. Однако суд запретил газетам публиковать его имя в связке со всеми деталями этой истории, несмотря на то, что она явно представляет общественный интерес", - сказал Питер Хейн.

Что произошло

Во вторник газета Daily Telegraph опубликовала расследование, в центре которого был неназванный бизнесмен.

Журналистское расследование газеты длилось восемь месяцев, однако при публикации его результатов газета не могла назвать имя своего героя: в июле узнавший о расследовании Грин подал на газету в суд.

Суд первой инстанции решил дело в пользу Daily Telegraph, однако апелляционный суд изменил решение и временно запретил журналистам публиковать как подробности этой истории, так и имя Грина.

В судебном решении имя Грина заменили на буквосочетание ABC, и газета вышла с материалом "Секс-скандал, о котором нельзя рассказывать", где говорилось только о судебных решениях.

В результате Грин некоторое время сохранял инкогнито.

Парламентская привилегия

Лорд Питер Хейн обнародовал имя Грина вопреки решению суда, воспользовавшись так называемой парламентской привилегией.

Главной парламентской привилегией в Британии является свобода слова во время парламентских сессий, которая была законодательно оформлена статьей 9 Билля о правах 1689 г.

Это правило гласит, что ни один представитель законодательной власти не может быть привлечен к ответственности какой-либо организацией или частным лицом за сказанное им в парламенте.

Таким образом лорд Хейн, назвав имя Грина, не нарушил закона, поскольку имя прозвучало в стенах парламента. СМИ теперь также могут совершенно законно распространять эту новость, но только в течение одного дня.

О подробностях обвинений против Грина лорд Хейн не рассказал, поэтому писать о них по-прежнему запрещено.

Кто такой Филипп Грин

Сэр Филипп Грин - весьма влиятельный и богатый британский бизнесмен, председатель правления группы Arcadia Group, которую входят шесть известных ритейл-брендов: Topshop, Topman, Wallis, Evans, Miss Selfridge и Dorothy Perkins.

Контрольным пакетом акций группы владеет концерн Taveta Investments, собственником которого является жена Грина.

Магнат часто попадает в новостные сводки. В прошлом его обвиняли в уклонении от налогов.

В 2016 году Грина назвали "неприемлемым лицом капитализма" после того, как проданная им на один фунт сеть магазинов BHS объявила о банкротстве, оставив дыру размером 571 млн фунтов в собственном пенсионном фонде.

В парламенте тогда утверждали, что Грин выводил деньги из компании.