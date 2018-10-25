Дмитрий Киселев попросил академиков определить "границы свободы слова"
Телеведущий и гендиректор государственного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступил в Российской академии образования. В ходе выступления он попросил академиков разработать "внутренние запреты" для граждан.
Как сообщает газета "Коммерсант", телеведущий обратился к академикам с просьбой "определить границы невозможного и границы допустимого в свободе самовыражения, в свободе слова".
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"В своей недавней программе я прямо поставил задачу сузить свободу слова в России", - напомнил Киселев, уточнив, что свобода слова должна быть ограничена "не административным методом, а в результате общественной, научной дискуссии".
"Нам предстоит создать новую светскую этику, которая будет принята обществом. Нет эффективного общества без внутренних запретов. И эта задача очень актуальная для Российской академии образования", - сказал он. Киселев попросил кандидата в президенты академии Юрия Зинченко уделить особое внимание этому вопросу.
"[Сужение свободы слова] должно быть результатом общественного консенсуса. Собственно, я просто повторил свою воскресную мысль, - пояснил Би-би-си Киселев. - Про документы я и не говорил. Система внутренних ограничений, тормозов - это продукт образования и воспитания".
"Исторически это складывается лишь в результате целенаправленной деятельности людей самых разных профессиональных сообществ. Я обратился к образовательному сообществу участвовать в процессе более активно. А то, например, у нас уже выросло поколение, не отличающее добра от зла", - добавил он.
"Нравственные запреты"
25 октября на общем собрании членов Российской академии образования должны выбрать ее нового президента. На этот пост выдвинута только одна кандидатура - вице-президента академии и декана психологического факультета МГУ Юрия Зинченко.
21 октября Киселев в эфире своей воскресной программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил, что такой свободы слова и самовыражения, как у жителей России, нет нигде в мире, и призвал ввести некоторые "нравственные запреты", которые помогли бы удержать россиян он определенных высказываний и поступков.
"Куда важнее сузить диапазон свободы слова в России. Или даже шире - диапазон свободы самовыражения. Но не административно, а культурно, внятно сформулировав, проговорив в обществе внутренние нравственные запреты. И вот тогда уже громкая битва якобы с "цензурой" становится лишь беспринципной демагогией", - сказал Киселев.
Такое заявление телеведущий сделал, говоря о фильме "Праздник" режиссера Алексея Красовского. Еще незавершенная картина оказалась в центре скандала, после того как в соцсетях и многих российский СМИ появились критические высказывания о недопустимости снимать "черные комедии о блокаде Ленинграда".